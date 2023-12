Neugodan prvi spoj: ‘Usred večere je pozvao konobaricu i svojim potezom me šokirao’

Jedna žena podijelila je neugodnu priču o prvom spoju koja ju je ostavila zbunjenom i šokiranom. Naime, za prvi spoj je otišla s muškarcem na večeru, a onda je postalo vrlo čudno, a iznenadilo ju je ono što je učinio s njezinom hranom, piše The Sun.

Justine (@justinescameraroll) otvoreno govori o dobrim i lošim dijelovima svog života na internetu. U videu na TikToku opisala je iskustvo spoja koje je bilo i nezaboravno i smiješno. "Jednom sam otišla na spoj s dečkom i jeli smo u restoranu. Bilo je stvarno dobro. Usred jela, on je pozvao konobaricu i tražio ju da mi spakira hranu", objasnila je.

Justine je priznala da je bila zbunjena, ali kako je bila srijeda, pomislila je da možda mora otići jer rano ujutro ima posao ili nešto slično. Čvrsto je držao obrok u vrećici, iako je ona bila pod pretpostavkom da će ga pojesti kod kuće. Mislila je da će joj pridržati vrećicu, otpratiti je do auta i onda joj ju dati. No, onda je šokiranim tonom objasnila da je on to jelo odnio kući za sebe i svog cimera kako bi sutradan pojeli za ručak.

Justine je upitala je li uzrok njegovog ponašanja to što spoj nije prošao dobro, ali on ju je sljedeći dan pozvao na drugi izlazak. No, kako tvrdi, to čak i nije bio najgori dio večeri. "Pitao me i želim li ići na čaj s kuglicama (bubble tea), a ja sam rekla da želim i rekla sam mu koji okus da uzme, te sam onda otišla sjesti. Uzeo je samo jedan čaj, koji nije bio onog okusa koji sam ja htjela i popio ga je preda mnom", dodala je.

VEZANI ČLANCI:

Neposredno prije završetka videa, u šali je priznala da misli da joj izlasci ne idu dobro- Komentari su bili preplavljeni podrškama žena koje se mogle poistovjetiti s njezinom situacijom. “Njegov cimer je zapravo onaj pravi”, našalila se jedna gledateljica. Drugi je dodao: "To što te je pozvao na drugi spoj bilo je ludo."

"Učinio je to namjerno da te ponizi. To rade kad znaju da nisu na tvojoj razini", oštro je komentirala još jedna korisnica. Justine je u šali odgovorila: "Pa, nije upalilo." "Kako se ponašaju prema tebi prvi put odmah otkriva sve", rekao je korisnik TikToka, a Jackie se složila: "Imam pravilo da ako vidim jednu crvenu zastavicu prije prvog spoja, gotovo je."

Iznenadila se kada je vidjela uslugu koju su joj naplatili u restoranu: 'Nisam znala da to postoji!'