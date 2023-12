Tvrdi da je imala spoj iz pakla: ‘Natjerao da radim njegove kućanske poslove i kopam po kontejnerima!’

Prvi spojevi uvijek su pomalo neugodni, ali čudno iskustvo na spoju koje je imala jedna žena, vjerojatno pobjeđuje na listi najgorih spojeva. Naime, Erin Cholakian (28) upoznala je muškarca Mikea preko zajedničkog prijatelja. Nakon što su kliknuli tijekom FaceTime poziva, par je odlučio otići na prvi spoj, gdje ju je Mike pozvao k sebi, piše The Sun.

Ono za što je Erin mislila da bi bio nevjerojatan spoj, pokazalo se kao večer iz pakla, kada ju je Mike ostavio da čeka dok se on sprema a onda ju je i 'prilagodio' svojim dnevnim zadacima. Erin, glumica iz Los Angelesa, nije mogla obuzdati šok: "Bila sam zapanjena. Bilo je to takvo izvantjelesno iskustvo. Čekala sam vani 30 minuta dok ovaj čovjek nije sišao dolje u trenirci."

Nakon što je čekala da se on spremi, zamolio ju je da pričeka još malo dok on ne završi kućni trening. Zatim je rekao da trebaju izaći i prošetati njegovog psa, a onda je po povratku predložio odlazak u supermarket, čak se pripremajući napraviti popis. "Mike me pogledao i rekao: 'Osjećaj se kao kod kuće, samo naprijed i sjedni na kauč, udobno se smjesti, nisam uspio danas odraditi trening, pa ću odraditi sada brzo. Kao da sam privukla stolicu u teretani i umjesto da vježbam, gledam kako svi drugi vježbaju", ispričala je.

Prisjetila se i kako je čekala da završi svoj trening i onda joj je prišao sav znojan i uspuhan, te joj rekao da će sada ići prošetati. "U šetnji je njegov baš obavio veliku nuždu, a on nije ponio vrećice za pse, pa je kopao po kontejneru da nađe nešto. Vratili smo se u stan i on me odveo ravno u svoju spavaću sobu i počeo mi pokazivati ​​koliko je 'zvučno izolirana' ", kaže.

Srećom, Erin je ranije te večeri jasno dala do znanja da mora otići do 20 sati. Međutim, kad je to ponovno spomenula, to je natjeralo Mikea da odustane od svega i podgrije jednu od svojih obroka koje je pripremio za cijeli tjedan.

"Rekla sam mu u 19:30 da moram otići do 20 h i kada sam mu rekla da ću otići, konačno mu je sinulo da ovo ne ide onako kako je on želio. Htio je da ostanem duže pa je počeo raditi pljeskavicu od lososa koju je podgrijavao. Nakon toga, počeo mi se povjeravati o tome što misli o spoju. Kao da ja nisam bila ta osoba na spoju, rekao je da je mogao to učiniti mnogo bolje. Pokazivao je na mene i ponavljao da će sljedeći put biti bolji. Vratila sam se kući i odmah sam mu poslala poruku, i samo sam sve rekla. Nikada nisam doživjela takvo nepoštivanje kao tog dana i samo sam mu poželjela sve najbolje, ali sam mu rekla da se više nećemo vidjeti."

Unatoč njezinoj brutalnoj iskrenosti, Mike nije baš shvatio poruku. "Nekoliko je puta pokušao razgovarati sa mnom nakon toga, ali to nikad nije uspjelo", rekla je.

