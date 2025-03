Nemojte paničariti: Evo što trebate učiniti ako se vaš pas počne gušiti

Gušenje kod pasa može se dogoditi iznenada i izazvati paniku kod vlasnika, ali je važno ostati smiren i brzo reagirati. Psi mogu udahnuti strano tijelo, zagrcnuti se hranom ili doživjeti alergijsku reakciju koja otežava disanje. U takvim situacijama, prisebnost i pravovremena pomoć mogu napraviti razliku između života i smrti.

Zato je veterinarska medicinska sestra podijelila potencijalno spasonosnu poruku za vlasnike pasa te je odlučila pružiti ključne zdravstvene savjete o tome što učiniti ako se vaš ljubimac počne gušiti i ne može disati, piše Express. U videu na TikToku, medicinska sestra Jade upotrijebila je plišanu igračku za demonstraciju i naglasila važnost zadržavanja smirenosti u takvim hitnim slučajevima.

Objasnila je da su njezine upute ključne kada vaš pas pati od "potpune opstrukcije" dišnih puteva, zbog čega potpuno ostaje bez daha. "Znakovi toga bit će izraz čiste panike na licu vašeg psa jer će imati vrlo raširene oči i otvorena usta, ali zrak neće moći ući ni izaći. Obično je tiho i vrlo ga je zastrašujuće vidjeti i često mahnito šapama pipaju svoje lice", objasnila je Jade. Savjetovala je da je prvi korak pregledati usta vašeg psa što sigurnije možete.

"Pazite da vas ne ugrize jer će biti jako uznemiren. Ako možete vidjeti predmet relativno blizu prednje strane, možete pokušati uvući prst iza njega i povući ga. Međutim, ako je predmet dosta daleko prema stražnjem dijelu grla, nemojte gurati ruku jer ga možete gurnuti još dublje niz dišni put", upozorila je. Jade je dalje objasnila da ako se loptica zaglavi u dišnim putevima psa, najbolji pristup je položiti psa na leđa, saviti mu vrat i izvana staviti palčeve ispod čeljusti i gurnuti prema gore i van.

"Pokušajte gurnuti tu lopticu izvana", savjetovala je, ali je upozorila da ovu metodu ne treba koristiti ako je gušenje uzrokovao oštar predmet. Ako strani predmet ostane zaglavljen u grlu vašeg psa, Jade je predložila da ga držite u "položaju kolica" da bi gravitacija pomogla. "Dok oni stoje, možete napraviti i pet udaraca po leđima između lopatica. Ako to ne uspije, morate napraviti Heimlichov zahvat", objasnila je.

Da biste to izveli, trebate postaviti psa u uspravan položaj, ili ga držati da stoji ako je manji pas, tako da mu je kralježnica poravnata s vašom. "Zatim stisnite šaku i postavite je ispod prsne kosti, sternuma, gdje postoji udubljenje na trbuhu odmah ispod prsnog koša. Stavite šaku tamo, drugu ruku položite na stražnju stranu šake i povucite unutra i prema gore. To možete ponoviti pet puta", objasnila je Jade.

Jade je naglasila da to nije kao u filmovima i da vjerojatno nećete vidjeti kako predmet leti van iz usta vašeg psa. "Ono što trebate učiniti je povremeno provjeriti u ustima da vidite je li se predmet pomaknuo i dalje pazeći da vidite možete li uvući prste iza njega", rekla je. Medicinska sestra ponudila je i savjete vlasnicima većih pasmina poput njemačkih doga koje u takvim situacijama mogu biti preteške za podizanje.

"Ono što možete učiniti je pokušati ih položiti na bok te, na najširem dijelu prsnog koša, obje ruke položiti ravno i jednom snažno stisnuti. Učinite to jednom, a zatim provjerite u ustima. Možete li vidjeti je li pas izbacio predmet? Ako nije, opet možete to učiniti do pet puta", rekla je Jade. Naglasila je i važnost kontaktiranja veterinara za savjet. Ako je došlo do potpune opstrukcije, vrijeme je ključno.

"Veterinar će vam dati daljnje savjete. Ako uspijete izbaciti predmet, svejedno morate što prije odvesti svog psa veterinaru na pregled. Ako je vaš pas kolabirao, ne diše i nema puls, trebali biste hitno otići veterinaru", objasnila je. Bitno je naglasiti da liječnički zahvat na vašem ljubimcu treba provoditi samo u hitnim slučajevima. U drugim situacijama uvijek potražite stručnu pomoć. Mnogi su korisnici zahvalili Jade na korisnim savjetima.

"Uvijek sam se pitala što da radim! Imam njemačkog ovčara i ona je ogromna! Dakle, ovo je nešto što treba znati", napisala je jedna korisnica. "Puno vam hvala! Stvarno cijenim što snimate ove videe prve pomoći. Nikad se ne zna kada bi to moglo biti potrebno", dodao je korisnik. "Hvala vam na ovome. Moj pas se prošle godine gušio svojom večerom i bilo je jako zastrašujuće, ali uspjeli smo to riješiti. Iskreno, to je bilo izuzetno strašno iskustvo", zaključio je drugi.