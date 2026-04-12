Nema mjesta strahu: Ovo su 3 pozicije u seksu kojih se većina ljudi boji, iako bi ih htjeli isprobati

Kada je seks u pitanju, mnogima je neugodno uopće razgovarati o njemu, a pogotovo previše eksperimentirati. Iako bi možda neke stvari željeli u krevetu, nikada ih neće iskusiti jer se jednostavno nisu usudili. Pokazalo je to istraživanje koje je proveo portal Superdrug Online Doctor.

Naime, prva na popisu pozicija u seksu koje bi mnogi htjeli probati, a nikada nisu jer im je neugodno je poza 69. Čak 42 posto muškaraca priznalo je kako od same pomisli na tu pozu postaju nervozni, dok je to priznalo i 56,8 posto žena. Drugi na popisu je analni seks kojeg se boji 30,5 posto muškaraca i 54,6 posto žena.

'Klečeća kolica', odnosno pozicija u kojoj je žena na jednom koljenu dok joj je druga noga u zraku dok muškarac sa stražnje strane penetrira treća je najneugodnija pozicija koje se plaši 18,6 posto muškaraca i 24,8 posto žena. Istraživanje je provedeno nad tisuću muškarac i žena koji su u vezi iz Europe i Amerike. Istraživanje je pokazalo kako su Europljani puno uznemireniji kada je u pitanju pričanje o masturbiranju ili oralnom seksu u odnosu na Amerikance. S druge strane, pozicije koje muškarce i žene čini najmanje nervoznima su misionarska te pseća poza i jahača.