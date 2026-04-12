VIDEO Potrošila je gotovo 700 € zbog mačke koja je šepala, a ono što se dogodilo nakon nasmijalo je internet

Prirodna reakcija mnogih vlasnika na prve znakove promjena u ponašanju kućnog ljubimca jest panika. Iako takve promjene treba shvatiti ozbiljno, ponekad se pokaže da je zabrinutost ipak bila nepotrebna. Slično iskustvo nedavno je na svom TikTok profilu podijelila korisnica @12.pawslife, koja je vlasnica čak 3 mačke, Salema, Pechenka i Calipsa.

Naime, samo dan nakon što je odvela svog mačka Pechenka veterinaru zbog neprestanog šepanja, mačak je počeo skakati po zidovima, penjati se po vratima i valjati po podu, kao da se ništa nije dogodilo. Sve bi to bilo izdržljivije za ovu vlasnicu da dan prije nije platila veterinarske troškove od vrtoglavih 700 €, prenosi Mirror.

„Moja mačka dan nakon što sam potrošila 600 funti kod veterinara jer je šepala”, napisala je u opisu viralnog videa. Mnogi korisnici u komentarima vide podijelili su svoja iskustva s paničnim veterinarskim pregledima koji su ih skupo koštali. „Moj je stalno držao šapu u zraku, mislila sam da se istegnuo, a onda sam shvatila da to radi svaki put kad je gladan”, napisala je jedna komentatorica, dok je dodala „Moja mačka je prvi put nakon mjesec dana pojela cijeli obrok tek nakon što sam potrošila 400 dolara kod veterinara. Mislim da ozdravi svaki put kad potrošim novac na nju.“

Šalu na stranu, bez obzira na to koliko puta vas krznene ljubimice „nasamarile”, šepanje kod mačaka nikad se ne smije ignorirati jer može biti uzrok ozbiljnih stanja koji zahtijevaju veterinarsku intervenciju, poput prijeloma kosti, iščašenja zgloba, puknutog ili uraslog nokta, osteoartritisa i drugih stanja. Ako primijetite da vaša mačka šepa, potrebno je obratiti se veterinaru.