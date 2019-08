'Ne znam što da napravim. U zadnje vrijeme sve dulje drži ruke na mojim ramenima'

Ona ima 26 godina, a njezin stariji kolega 46. Svakodnevno na poslu dobiva njegove neumjesne komentare, pogotovo kada odjene suknju, a u zadnje vrijeme je sve više i dulje tapša po ramenu. Za pomoć se obratila terapeutkinji portala The Sun, Deidre.

"Kada na posao odjenem suknju, uvijek kaže: 'Vrlo lijepo'. Za vrijeme ručka sam jedina na katu. Kaže mi da izgledam napeto, stavi mi ruku na ramena i stisne me. U zadnje vrijeme sve duže i duže tamo drži svoje ruke, a mene prolaze trnci i osjećam se užasno."

Djevojka kaže kako mu sa smiješkom pokušava reći da prestane, ali on je ne sluša. U zadnje vrijeme su ovakve stvari sve češće i stalno joj dolazi preblizu.

"Ne znam što da napravim. On je dobar prijatelj s mojim šefom, ali ne želim biti sama u uredu s njim.."

Deidre joj je savjetovala: "Nemojte mu se smijati dok mu govorite da prestane. Pogledajte ga u oči i recite mu pristojno da makne ruke s vas. Ako on to ponovi, recite mu glasnije: 'Već sam vam rekla da ne želim da me dodirujete. Nemojte to više raditi!' Ako će vam i nakon toga raditi probleme, prijavite ga."