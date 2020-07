Muškarci varaju zbog seksa, a žene zbog emocija: Stvari su se promijenile

Godinama se smatralo da muškarci varaju svoje partnerice samo kako bi zadovoljili svoje seksualne potrebe i želje, dok žene to već rade iz emotivnih razloga, nezadovoljstva u vezi ili braku i slično.



Stručnjakinja za ljubavne odnose Tracey Cox otkrila je za Daily Mail da su se razlozi preljuba kroz godine promijenili, a posljednja istraživanja pokazala su da žene varaju jednako kao i muškarci, ponekad čak i više.



Shirley Glass, stručnjakinja za veze, u istraživanju od prije 20 godina rekla je kako muškarci varaju čak i kada su zadovoljni sa svojom partnericom bez želje da ugroze taj odnos. Cox kaže da su se uloge zamijenile, muškarci sve više varaju jer tragaju za pravom ljubavi i time da se osjećaju poželjno, dok su žene počele to raditi iz čistog seksualnog užitka.

Dr. Tammy Nelson tvrdi da muškarci danas traže partnerstvo i emocije jer zamjenu za seks mogu pronaći u pornografiji, dok žene varaju zbog strasti i seksa.



Spisateljica Wednesday Martin tvrdi da su danas mnoge žene “serijske preljubnice”. “Udamo se za dosadnog tipa jer je stabilan i pouzdan i bio bi dobar otac, a sa strane imamo odličan seks s nekim zgodnijim i zločestim dečkom”, rekla je za Daily Mail i dodala da na taj način dobivamo stabilnost i partnerstvo dugoročne veze, ali i uzbuđenje sa strane.



“Žene puno više varaju nego što mislimo. No, one ne vole razgovarati ni razmišljati o tome. Uvjeravam vas da znate bar jednu ženu koja vara, samo ne znate da je to ona”, zaključila je spisateljica Alicia Walker.