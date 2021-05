'Nikad više ne gledam Euroviziju': Pogledajte burne reakcije hrvatskih tviteraša

Pjesmom 'Tick-tock' 22-godišnja pjevačica Albina Grčić večeras je predstavila hrvatske boje u Rotterdamu na prvoj polufinalnoj večeri ovogodišnje Eurovizije, no ipak se nije pronašla među prvih 10 izvođača.

Već dobro očekivano, veliki broj gledatelja svoje je dojmove prenio i na Twitter, na kojem pljušte komentari, a na kojem je #Eurovision trending večeras u Hrvatskoj.

Osim što se može glasovati pozivom na broj, Twitteraši su za večerašnji događaj kreirali i svoju anketu u kojoj interno glasuju o kandidatima.

Kako Eurovizija prošle godine nije bila održana zbog COVID-a 19, brojni fanovi ne mogu dočekati početak ovog spektakla.

Neki su se i začudili visini ovogodišnje voditeljice Nikkie de Jeger, poznatijom po svom YouTube kanalu Nikkie Tutorials.

Mnogi nisu znali da i Australija nastupa večeras, no nisu oduševljeni njihovom kandidatkinjom.

Kandidatkinjom Cipra gledatelji su bili nešto više očarani, govoreći kako im je to najbolji odabir zasad.

Nakon Norvežana kojeg su Twitteraši usporedili s našim prošlogodišnjim kandidatom, na pozornicu je stigla i naša prekrasna Albina. Poruke podrške odmah su stigle i s društvene mreže.

Nije što je naša ali najbolji vokal do sada. #Eurovision

Best vocal so far #CRO