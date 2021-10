'Moja je kći (4) trebala nositi cvijeće na sestrinoj svadbi, ali joj je rekla da ne može - jer ne radi to dobro'

Nedavno je jedna 28-godišnja mama na Redditu podijelila kako ju je mlađa sestra povrijedila kad je rekla da joj njena kćer ipak ne treba na svadbi nositi cvijeće - jer to ne radi dobro!

Sestra je, kaže, uvijek bila jako izbirljiva i perfekcionist, no ovaj je put pretjerala jer je zbog svojih 'mušica' povrijedila četverogodišnjakinju koja se, kad je čula da na tetinoj svadbi ipak neće imati poseban zadatak, rasplakala.

- Kod moja je sestre uvijek sve moralo biti savršeno, toliko da je s njom teško biti dobar jer svi uvijek nešto radimo 'pogrešno' - ispričala je mama. Zato je, kaže, bila nervozna čim ju je u veljači zamolila da joj skupa s kćerkom bude djeveruša na svadbi.

- Znala sam da će biti prava brazdila - kaže, no ipak je pristala biti djeveruša, pa je i udovoljila svim njenim dosadašnjim zahtjevima, poput kupnje vjenčanice od skoro 14.000 kn (1550 funti).

Posljednjih je nekoliko mjeseci tako zbog sestre, kaže, išla na satove plesa, kupovala haljine sebi, kćeri i drugim djeverušama i trpjela njene 'ispade'.

- Čim sam dobila dijete rekla sam joj da ćemo se posvađati ako prema njoj ikad bude bezobrazna - kaže, a ona ju je uvjeravala da nikad ne bi takva bila prema nećakinji koja joj je 'najdraža osoba na cijelom svijetu'.

Nedavno je ipak, kaže, na probama primijetila da nešto nije u redu, pa ju je pitala u čemu je problem, na što joj je sestra odgovorila da se 'boji da će malena na njenoj svadbi nešto krivo reći ili napraviti, što bi joj sve upropastilo'...

- Moja četverogodišnjakinja nije sve napravila kako treba jer je cijelo vrijeme doslovno u strahu od nje i pazi hoće li dobro hodati, govoriti, plesati... - rekla je mama, a premda je napravila sve da ju što više zaštiti, vijest da ipak na tetinoj svadbi neće nositi cvijeće ju je jako povrijedila; pa je dvije noći zaredom zaspala plačući.

Sestra je to samo prokomentirala riječima "To je ionako moj dan" i dodala da malena može doći na vjenčanje, ali ne i na njemu imati tako 'odgovornu ulogu'.

- Ne znam kako ne shvaća koliko je s tim rastužila djevojčicu kojoj su tek četiri godine i koja je vjerojatno dala sve od sebe da joj ugodi i toliko se veselila njenoj svadbi - zaključila je mama, a korisnici Reddita su se mahom složili.

- Da, to je njezino vjenčanje. To ipak ne znači da može gaziti tuđe osjećaje, pogotovo ne djevojčice od četiri godine! - napisala je jedna žena u brojnim komentarima, a i drugi su se složili da joj to ne bi trebala oprostiti i da ni ona ni curica ne bi trebale ni otići na tetino vjenčanje, prenosi The Sun.

