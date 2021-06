'Moj suprug i ja seksali smo se samo dva puta od našeg vjenčanja'

- Otkad smo se vjenčali prije godinu dana, suprug i ja smo se seksali samo dva puta, uključujući jedanput u bračnoj noći. Ja imam 33, a on 38 godina. Prije našeg vjenčanja imali smo normalan, zdrav seksualni život, ali otkako smo u braku, jedva me dotaknu - napisala je jedna žena za The Sun.

Ne uzrujava je samo nedostatak seksa, već i njegovo ponašanje koje se sasvim promijenilo nakon vjenčanja. Stalno se dere na nju i ne želi provoditi vrijeme zajedno. Sada je zbunjena, povrijeđena i ljuta. Voljela bi da se nikada nije udala za njega i pita se treba li tražiti rastavu.

- Zvuči kao da je požalio što se vjenčao ili pati od depresije. Bez obzira na razlog, okrutno je od njega što se prema vama ponaša tako hladno. Recite mu da ste nesretni i da se dinamika vaše veze promijenila. Pitajte ga što oboje možete učiniti da poboljšate svoj brak. Jasno stavite do znanja da želite malo intimnosti. Ako se stvari ne poprave, rastava je najbolja opcija - odgovorila joj je Deidre.

