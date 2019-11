'Moj partner po cijele noći pije dok sam ja sama doma s našom tek rođenom kćeri'

Svoje ljubavne probleme podijelila je s Deidre, kolumnisticom i seksualnom terapeutkinjom The Suna.

"Ja samo sjedim doma i hranim našu malenu u suzama", piše.

"On radi u kafiću i jednu mi je večer poslao mi je poruku da će doći kući u ponoć, ali nije se pojavio do osam ujutro sljedeći dan. Slala sam mu poruke i zvala njegove prijatelje, dok mi jedna djevojka nije odgovorila da je on kod nje i da spava jer se napio."

Napokon se pojavio doma nakon posla sljedeći dan i rekao joj kako radi probleme gdje ne postoje.

"Nikada se nije ispričao i s istom je djevojkom izašao i sljedeću večer. Pristao je na to da se s njom više ne viđa, ali ona se pojavljuje posvuda. Ljubomorna sam i paranoična."

Ona ima 22 godine, a on 24.

"Ja s njim želim provesti cijeli svoj život, ali osjećam da kod njega to nije tako."

Deidre odgovara: "Očito ne razumije što znači biti roditelj i vjerojatno se malo boji. Recite mu da razumijete kako se život promijenio za vas oboje i da bježanje od toga samo pogoršava stvari. Pomozite mu da se poveže sa svojom kćerkicom."

Kumice s Trešnjevačkog placa odaju nam tajne vječne ljubavi: