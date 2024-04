'Moj dečko me pokušao prevariti s mojom sestrom - cijelo vrijeme živi dvostruki život'

Jedna je žena je ostala povrijeđena nakon što je otkrila da njezin dečko živi tajnim dvostrukim životom. Objasnila je kako se nedavno ponovno povezala sa svojom sestrom - i uzbuđeno joj je ispričala sve o svom dečku, Timu. Opisujući Tima kao marljivog, samohranog oca dvoje djece, hvalila da je kako se zauzima za svoju djecu kad stvari postanu teške, piše Mirror.

Na Redditu je napisala: ‘Tim je bio vozač kamiona i samohrani otac dvoje djece. Rekao je da ih je majka njegovog najstarijeg djeteta napustila. Njegovi roditelji bi je čuvali kad bi on bio na putu. Skrbništvo nad najmlađim dijelio je s njegovom majkom. Tako da se ponekad nismo puno viđali zbog zahtjevnog posla i obveza. Što sam ja potpuno razumjela i podržavala, stalno smo razgovarali’.

Međutim, nedugo zatim primila je telefonski poziv od svoje sestre s pitanjem je li još uvijek u vezi s Timom jer se s njim spojila na aplikaciji za spojeve Tinder. ‘Šest mjeseci naše veze, Tim je promijenio prijevozničku tvrtku. Sada je dva do tri puta tjedno odlazio u isti grad u kojem je živjela moja sestra. Čak sam se šalila da bih ga češće viđala da živim sa sestrom’, dodaje.

‘U lipnju sam rješavala neke obaveze prije nego što sam započela 48-satnu smjenu na poslu. Razgovarala sam s Timom cijelo vrijeme. Pričao je o majci svoje najstarije kćeri koja je nakon svih ovih godina pokušavala doći do nje da je vidi. Uvjeravala sam ga da je dobar tata i koliko je njegova kći bila sretna što ga ima, i da stvari će biti u redu’, kaže.

‘Ulazila sam u trgovinu kada je moja sestra nazvala. Pitala je jesmo li Tim i ja još uvijek zajedno. Rekla sam joj da jesmo. Onda mi je rekla da su se njih dvoje spojili na Tinderu. Tess ga je odmah prepoznala, ali mu je odlučila poslati poruku. Tim joj je pričao o tome da je samohrani otac i da traži ozbiljnu vezu’, dodaje.

‘Dopisivali su se jedno vrijeme, a kada je Tim rekao od kuda je, Tess mu je odgovorila kako joj i sestra tamo živi. Blokirana je za nekoliko sekundi’, objašnjava. U potpunom šoku zamolila je sestru da joj pošalje snimke njegovog profila kako bi provjerila je li to on - bio je.

‘Spustila sam slušalicu i otupila dok sam čitala poruke. Najgore je bilo vidjeti vremensku oznaku. Tim joj je slao poruke i bio na Tinderu dok sam ja pričala s njim na telefonu prije sat vremena - i govorila mu kako je sjajan dečko’, kaže.

Na to ga je nazvala i pitala zašto ima Tinder račun. Ali, umjesto da se ispriča, nasmijao se i rekao: ‘Kvragu. Nadao sam se da to nije tvoja sestra’. Rekla je: ‘Iskreno, ne sjećam se u potpunosti kakav je bio moj odgovor, ali sam poklopila slušalicu i otišla u trgovinu. Bila sam slomljena’.

‘Poslala sam mu poruku u jednom trenutku, kako si to mogao učiniti. Bez odgovora. Nekoliko minuta kasnije, nazvala sam ga dok sam ulazila u auto. Odmah sam otišla na govornu poštu. Pokušala sam drugi i treći put. Moje poruke nisu isporučene. Blokirao me’, prisjeća se.

Sljedećeg dana počela ga je zvati svakih sat vremena i ostavljati govornu poštu dok je njezina sestra ‘duboko zaronila’ na društvene mreže i internet. ‘Puno toga je otkriveno. Tim je imao dosje. Bio je uhićen više puta zbog obiteljskog nasilja. Nije imao skrbništvo nad svojom kćeri. Timovi roditelji su imali. Također, njegovi roditelji su imali skrbništvo nad Timom!

‘Nakon njegovog posljednjeg nasilja u obitelji i prisilnog psihijatrijskog boravka, otišli su na sud i preuzeli skrbništvo nad njim. Imao je granične poremećaje osobnosti i popis drugih mentalnih bolesti. Nisam imala pojma. Osjećala sam se tako naivno i glupo. Držali smo stvari odvojeno. Ja sam bila privatna osoba, a Tim je tvrdio da se otvara sporo zbog svoje djece’, kaže.

‘Ostavila sam Timu još jednu govornu poštu, rekavši da znam sve. Dva sata kasnije, ponovno sam nazvala, a njegov broj je bio isključen’, dodaje. Saznala je da je Tim lagao o tome da ima skrbništvo nad svojom kćeri i čak je zlostavljao majku svog mlađeg djeteta do te mjere da je bila hospitalizirana nekoliko dana.

‘Tim je također lagao o tome da je bio u vojsci. Fotografije Iraka bile bratove. Rekao mi je da se njegov brat nije mogao pridružiti vojsci zbog mentalnih zdravstvenih razloga... možete pretpostaviti da je to zapravo bio Tim. Također sam pronašla njegov Twitter račun s radikalnim tweetovima koji su bili u potpunosti protiv mojih uvjerenja. I on je to znao, i rekao mi je kako su naša uvjerenja jednaka’, rekla je.

‘Tim je godinama bio na psihijatrijskim odjelima i izlazio s njih. Bio je 'stabilan' gotovo godinu dana kad su mu roditelji dopustili da se zaposli u prijevozničkoj tvrtki. Tim je uvijek stvarao dojam da su njegovi roditelji užasni, a on se nosio s time jer mu je trebala pomoć s kćeri. Roditelji su mu rekli da ne smije izlaziti i odredili su mnoga druga pravila kako bi Timu pomogli da ostane stabilan’, dodaje.

Uznemirena i zbunjena zbog cijele situacije, žena kaže da se na neko vrijeme povukla iz svijeta izlazaka dok se pomirila s ovom izdajom. Ali, kaže da je zahvalna što se ponovno zbližila sa svojom sestrom jer ju je ‘spasila od Tima’ a da to nije znala.

