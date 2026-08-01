Dosta vam je mrlja koje se ne skidaju s plastičnog posuđa? Riješite ih se jednim jednostavnim trikom

Plastično posuđe je praktično i lagano, ali često se suočavamo s problemom tvrdokornih mrlja od umaka, rajčice, curryja ili drugih jarkih namirnica. Čak i nakon pranja, plastične kutije mogu ostati obojene i neugledne, što izaziva frustraciju kod mnogih domaćica i kućnih kuhara. Unatoč ribanju, ove mrlje su tvrdokorne, ali to ne znači da biste trebali baciti posudu. Jedan stručni trik koji ne zahtijeva ribanje i specijalizirane proizvode postao je viralan zbog svoje učinkovitosti u vraćanju vaše posude u prvobitno stanje.

Influencerica na društvenim mrežama, Pressie, snimila je video o triku, koji je postao viralan, prikupivši više od 1,3 milijuna lajkova na TikToku i tisuće komentara šokiranih gledatelja. Pressie je objasnila da je sve što vam je potrebno za uklanjanje mrlje voda, deterdžent za suđe i papirnati ručnik, piše Daily Express. Za početak, Pressie je napunila posudu s malo vode i nekoliko kapi deterdženta za suđe, a zatim je dodala papirnati ručnik i zatvorila poklopac. "Stavite poklopac i samo protresite posudu i to snažno. Papirnati ručnik pomiješan sa sapunom i vodom će jednostavno ukloniti sve mrlje", objasnila je influencerica.

Druga metoda uklanjanja mrlja od umaka iz plastičnih kutija za čuvanje hrane je korištenje deterdženta za rublje. Ann Russell, popularna influencerica za čišćenje, rekla je da jednostavno trebate napuniti sudoper vodom, dodati nekoliko žlica deterdženta za rublje i ostaviti umrljane predmete da se namaču. No, što učiniti ako umak ostane na odjeći? Korisnik TikToka, poznat kao Clean Freakz, objasnio je da je prvo što trebate napraviti obrisati što je više moguće umaka.

Zatim biste trebali pomiješati malo tople vode s nekoliko kapi deterdženta za posuđe i utrljati u zahvaćeno područje. Onda upotrijebite enzimsko sredstvo za uklanjanje mrlja da biste prekrili područje, a stručnjak je rekao da je amilaza sastojak koji biste trebali tražiti jer ona razgrađuje šećere u umaku od rajčice. Za kraj, trebali biste oprati odjeću prema uputama na etiketi.

"Ako je mrlja još uvijek tamo, poprskajte ju vodikovim peroksidom i osušite na zraku iznutra", rekao je stručnjak. Namakanje u vrućoj vodi i praškastom kisikovom izbjeljivaču preko noći prije ponovnog pranja sljedeći dan također bi trebalo djelovati. Stručnjaci u The Kitchnu su predložili korištenje sode bikarbone i vode za uklanjanje mrlja.

Objasnili su da možete dodati jednu do dvije žlice tvari na dno zahvaćene posude s malo vode da biste stvorili pastu. Ovo treba rasporediti po cijeloj površini i ostaviti da djeluje 30 minuta, nakon čega možete obrisati pastu vlažnom krpom i isprati vodom i sapunom.