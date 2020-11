Mladić spasio djevojčicu (10) od utapljanja: Njena majka želi se odužiti predivnom gestom

U kolovozu je djevojčica Haylee Whiting iz Teksasa s obitelji doputovala na odmor u Monterey u Kaliforniji, a vruće su dane uglavnom provodili na plaži. Zadnji dan njihova boravka Haylee se bezbrižno kupala kad su je vjetar i jaka morska struja počeli 'nositi' sve dalje od obale. Haylee je u panici gledala prema obali gdje je njena mama Samantha baš ulazila u more da joj pomogne, no veliki ju je val srušio i vratio prema plićaku.



Ugledavši mamu kako se bori s valovima Haylee se prestravila i počela vikati što je privuklo pažnju Kevina Cozzija, koji je bio na plaži u blizini sa svojom zaručnicom. Cozzi nije ni trenutak dvojio i skočio je u more te izvukao preplašenu djevojčicu na sigurno - na plažu gdje su ih dočekali spasioci.



Za ABC7 News Kevin je kasnije ispričao da se s plivanjem natjecateljski bavi od svoje treće godine života, pa je vjerovao da će bez problema stići do majke i kćeri.



- Kad sam vidio Samanthu kako se muči skočio sam i otplivao do nje, pa do djevojčice - kaže Kevin koji je i mamu i kćer brzo izvukao na obalu.

HERO: A Texas family is wanting to give back to the Merced man they say saved their 10 year old's life.Haylee Whiting was swimming with her family in Monterey when she was caught in a rip tide. Kevin Cozzi sprang into action.The story you'll only see on Action News at 11 @ABC30 pic.twitter.com/S8XXJYErqx