'Bilo je strašno, moji prijatelji dotrčali su do plaže, trgali smo zavjese da spasimo djeda i unuka'

U moru kod Krka u subotu se utopila 52-godišnja žena, pokušavajući pomoći dvojici članova svoje obitelji, suprugu i unuku da isplivaju iz uzburkanog mora. Valovi su bili jako veliki toga dana, priča nam svjedokinja koja je bila na mjestu događaja.

"Svi smo bili u šoku, moji prijatelji i ja, dečki iz našeg društva prvi su priskočili u pomoć. Čuli smo dozivanje upomoć. Petorica mojih prijatelja dotrčala su odmah do plaže, a onda su im se pridružili i ostali gosti kampa", ispričala je svjedokinja iz Istre koja je sa svojim društvom bila na vikend odmoru na Krku.

"Dečki su ih pokušali dozivati, djed i unuk su plivali među valovima dok se žena nije odazivala. Svi zajedno otrgnuli su zavjese s terasa kućica i krenuli izvlačiti dječaka i djeda. Baki nažalost nisu mogli pomoći jer je otplutala daleko. Valovi su bili ogromni, bilo je strašno za gledati, svi su bili u šoku", ispričala je.

Potom je kaže dotrčao spasioc koji je skočio u more i otplivao do nesretne žene. "Došli su i vatrogasci kojima su i gosti kampa pomagali izvući ženu iz vode", ispričala je vidno potresena svjedokinja. Hitna je stigla, no nažalost ženi nije bilo spasa.

Društvo koje je pomagalo u spašavanju izražava sućut obitelji preminule žene, te zahvaljuju vatrogascima i djelatnicima kampa koji su dali sve od sebe u spašavanju zajedno s njima.

Sve troje su s osječkog područja, a na Krku su bili na odmoru. Iz primorsko-goranske Policijske uprave potvrdili su kako je riječ o nesretnom slučaju.