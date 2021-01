Mladenka postavila 37 pravila djeverušama i šokirala mnoge: "Ne smijete se udebljati prije vjenčanja"

Mladenka iz Amerike napravila je popis pravila koje njezine djeveruše moraju pratiti tijekom vjenčanja te šokirala mnoge korisnike društvenih mreža, kako prenosi Daily Mail.

Naime, ona je za svojih 10 djeveruša donijela 37 pravila koje one trebaju poštovati, a razlog tome je što je vidjela mnoge objave u kojem su se mladenke žalile na ponašanje svojih djeveruša.

Drska mladenka od kume tražila da ne nosi naočale kako bi fotografije bile ljepše:

‘Ovaj popis objašnjava moje očekivanje od početka do kraja vjenčanja’, napisala je u objavi na Facebooku te objavila fotografiju ugovora koji su njezine djeveruše potpisale kao potvrdu za pridržavanje pravilima.

Dva pravila koja su najviše šokirala ljude bila su da njezine djeveruše ne smiju dobiti više od tri kilograma prije vjenčanja te ne smiju slučajno ostati trudne. Uz to, odredila im je što ne smiju nositi na vjenčanju kako je ne bi zasjenile - ruž u boji, umjetne trepavice i bilo koju boju kose osim crne i smeđe

Njezin ugovor izgledao je ovako:

1. Neću pokušati uvjeriti mladenku da bilo što promijeni na svom vjenčanju

2. Neću postati osjetljiva i ljuta na mladenku, jer razumijem da voli šefovati

3. Neću pokušati na bilo koji način nadmašiti mladenku

4. Nosit ću frizuru koju mladenka odabere za dan vjenčanja

5. Razumijem da moram kupiti vlastitu haljinu, cipele i frizuru za vjenčanje

6. Razumijem da je djevojačka večer putovanje u drugu zemlju

7. Razumijem da moram kupiti majicu za djevojačku večer i financirati vlastiti put

8. Razumijem da će kuma i glavna djeveruša pomoći u financiranju nekih događaja. Vjenčanje i domjenak nisu uključeni

9. Razumijem da mladenka ne želi nikakve prijedloge i ovo pravilo je ovdje dva puta, na dva različita načina, jer mladenka želi da to bude jasno. Iznimka su prijedlozi za uštedu novaca tijekom organizacije

10. Neću odustati od vjenčanja iz jednog od gore navedenih razloga. Ako mi se ništa od navedenog ne sviđa, neću potpisati ugovor i bit ću zamijenjena. Razumijem da se ne slažem s gore navedenim uvjetima i da to neće pokvariti prijateljstvo mene i mladenke. Ali, ako potpišem i kasnije poželim odustati, to će pokvariti naše prijateljstvo

11. Razumijem da nijedno prijateljstvo s mladenkom nije bolje od drugog i da će se prema svima postupati jednako

12. Razumijem da ću se možda morati fizički kretati na recepciji, a to zahtijeva praksu koju pruža mladenka

13. Nisu dopuštene kontaktne leće u boji

14. Nema nacrtanih ili gustih obrva

15. Nije dopušten ruž u boji

16. Bez šarenih noktiju na dan vjenčanja. Dopuštene su samo bež boje ili francuska manikura

17. Pružit ću mladenki svoj uobičajeni sedmodnevni raspored u roku od pet dana od potpisivanja ovog ugovora

18. Pristat ću na uštedu najmanje 50 dolara (320 kn) mjesečno za troškove u sljedećih 14 mjeseci

19. Na vjenčanju neću govoriti negativno ni o kome

20. Od sada do vjenčanja neću dobiti više od 3 kg

21. Nosit ću samo crnu ili tamno smeđu kosu na dan vjenčanja (pramenovi se mogu prihvatiti uz prethodno odobrenje)

22. Ne mogu nositi umjetne trepavice na dan vjenčanja

23. Moram prisustvovati djevojačkoj večeri, odabiru vjenčanice, probama te vjenčanju (jedino što to može spriječiti da propustite je smrt ili zatvor, trudnoća od pet mjeseci i neke bolesti s nedavnom liječničkom napomenom)

24. Ja ću se brinuti za svoju kožu, kosu i nokte od sada do vjenčanja

25. Mladenka će na dan vjenčanja izabrati mog šminkera

26. Pristati ću nositi haljinu koju odabere mladenka bez obzira na moje vlastito mišljenje, stil ili boju

27. Na dan vjenčanja neću nositi dodatne dodatke, odjevne predmete ili nakit, osim vjenčanog ili zaručničkog prstena

28. Neću namjerno zatrudnjeti prije vjenčanja. (Trudnoća kraća od pet mjeseci neće biti izgovor za neprisustvovanje događajima)

29. Podržavat ću mladenku u svemu što ona odabere

30. Neću konzumirati više od sedam jedinica alkohola ni za jedan događaj, osim za djevojačku večer (neće biti ograničenja)

31. Neću dovesti pratnju na vjenčanje bez odobrenja mladenke

32. Na bilo koji sastanak neću dovoditi nikoga, osim djece

33. Neću dovesti svoju djecu na vjenčanje ako nisu dio vjenčanja (bez izuzetaka)

34. Pobrinut ću se da imam odgovornu dadilju na dan svih događaja

35. Neću očijukati s muškarcima na vjenčanju

36. Neću izlaziti s niti jednim muškarcem s vjenčanja (osim ako sam s nekim izlazila prije potpisivanja ugovora)

37. Bit ću sretna i pozitivna u svakom trenutku tijekom vjenčanja i prijema

