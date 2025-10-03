Manje bacanja hrane, niži računi i jednostavnija svakodnevica – pametna tehnologija je alat za održiv život

U vremenu brzih odluka informacija je ono što donosi sigurnost i mir. U kućanstvu to znači da pravi odabir tehnologije oslobađa vrijeme i smanjuje troškove, ostavljajući više prostora za ono što je važno. Pametni uređaji danas su više od kućnih pomagala, oni štede energiju, produžuju trajnost namirnica i odjeće te doprinose održivijem načinu života. Upravo zato LG već godinama ulaže u edukaciju korisnika, jer smatra da znanje stoji iza svake kvalitetne odluke.

„Korisnicima je važno da im uređaji pojednostave kućanske poslove, ali i smanje brigu o troškovima. No, mnogi još nisu do kraja upoznati s prednostima uređaja koji im u tome pomažu. Upravo tu vidimo ulogu LG-ja i naših servisnih tura - pokazujemo da pratimo potrebe korisnika, kako kroz napredne uređaje koje razvijamo, tako i kroz edukativne aktivnosti“, ističe Ivona Lučić, voditeljica marketinga u LG Hrvatska.

LG provodi edukativno-servisnu turu po hrvatskim gradovima već treću godinu za redom. Cilj je približiti tehnologiju građanima, pokazati kako je koristiti i održavati te naglasiti njezine prednosti u svakodnevici. Servisna tura prethodnih godina održana je u gradovima diljem Hrvatske među kojima su i Šibenik, Osijek i Karlovac, a ovog rujna organizirana je u Slavonskom Brodu i Zadru.

Foto: LG

Posjetitelje su u LG kutku mogli naći neke od najpopularnijih LG uređaja. Primjerice, hladnjak InstaView™ MoodUP™, koji spaja vrhunsku tehnologiju i inovativna rješenja za očuvanje hrane. Njegova staklena vrata omogućuju pregled sadržaja bez otvaranja, a napredni sustav hlađenja i cirkulacije zraka čuva svježinu namirnica do sedam dana. Snažan dojam ostavila je i WashTower perilica i sušilica, kompaktno rješenje koje objedinjuje dva uređaja u jednom. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji sama prepoznaje vrstu i količinu rublja te bira optimalan program, štiteći odjeću i pritom štedeći energiju. Sušilica s modernim toplinskim pumpama omogućuje brže i učinkovitije sušenje, čineći WashTower praktičnim i održivim izborom. Jedan od najzanimljivijih uređaja u LG kutku bio je LG OLED TV, poznat po samosvjetlećim pikselima. Svaki piksel emitira vlastitu svjetlost, što znači da nema potrebe za dodatnim pozadinskim osvjetljenjem. Rezultat su savršene boje i kontrast, uz manju potrošnju energije, standard koji postavlja nove granice u kućnoj zabavi.

Najmlađi posjetitelji najviše su se zadržali kod interaktivnog televizora s ugrađenom pametnom pločom, na kojem su igrali edukativni kviz o ekologiji. Interaktivna ploča idealan je alat za modernu učionicu i upravo zato, LG ga je donirao najmanjim školama u gradovima domaćinima – Osnovnoj školi Voštarnica u Zadru i Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Slavonskom Brodu.

Foto: LG

Foto: LG

LG-jeva servisna tura još jednom je pokazala da inovacije i održiva rješenja ne moraju biti daleki koncepti, naprotiv, mogu biti dostupni svima. Uz ovakve projekte LG potvrđuje da prati potrebe korisnika i donosi tehnologiju koja prati svakodnevni život. Više o kampanji nalazi se na službenoj web stranici- Život je dobar kad živimo pametno.