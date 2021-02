Mama objavila svoj rigorozni raspored čišćenja, ljudi misle da je zaostala u 50-ima

Nepoznata mama podijelila je u Facebook grupi Clean, Declutter,Organise Your Home UK svoj tjedni raspored čišćenja, a ljudi je zadirkuju da je zaostala u 50-ima jer se pola dana svodi na čišćenje i održavanje doma, prenosi The Sun.



Raspored je kupila putem Etsy stranice, a sadrži zadatke koji bi se trebali ispunjavati svaki dan. Tako je ponedjeljak dan za spavaću sobu, mijenjanje posteljine i pranje one koja je prljava. Također uključuje brisanje prašine i poliranje svega u sobi. Sljedeći dan je rezerviran za kupaonicu, srijedom se čisti kuhinja - bacanje smeća, pranje podova, čišćenje elemenata i pražnjenje i ribanje hladnjaka. Četvrtkom počisti cijeli dnevni boravak - usisava, pospremi police i obriše televizor, a petkom pere bijeli veš i prozore. Subotu ne iskoristi za odmor već da uređivanje dvorišta i vrta, pranje automobila i garaže.

Foto: Etsy

Jedini dan kada se odmara je nedjelja i to kako bi skupila snage za još jedan tjedan svakodnevnog čišćenja i obavljanja kućanskih poslova.



Mnogi ljudi komentirali su ispod njezine objave da živi kao da je zapela u 50-ima. "Wow, čišćenje ti je kao posao na puno radno vrijeme", komentirala je jedna osoba.

