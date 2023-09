Mama ispričala kako je s laži postigla da dijete redovito pere zube: 'Isplatilo se!'

Svom sam djetetu rekla da koliko Zubić vila plaća ovisi o tome koliko dobro četka zube i četka li dvaput dnevno. Objasnila sam mu da 'bolji zubi' vrijede više, a rekla sam i da sam čula da je jedno dijete dobilo čak 50 dolara jer je dobro četkalo zube i koristilo pastu sa fluoridom!, napisala je jedna mama na Redditu. Od tada, kaže, njen petogodišnji sin nikada ne zaboravi oprati zube, a odvoji i vrijeme da ih očistiti koncem, jer stvarno želi novac. "Iskreno govoreći, ako i plaćam previše za pranje mliječnih zubi, isplati se ako mu to pomogne izgraditi temelje dobre dentalne higijene i ako se nikada neću s njim boriti oko toga. Svakako je jeftinije nego plaćati za liječenje karijesa!", napisala je. "Ponekad naša Zubić vila ostavi svoje bilješke jer samo obavlja rutinske provjere", dodala je mama, a njena se priča svidjela mnogima.

“Ovo ću svakako probati kad moj jednogodišnjak bude veći. Mnoge mame vode bitku da se dobro operu ti mali zubići!”, napisala je jedna mama, a druga je dodala: "Ovo je genijalno!". “Ja sam svojoj djeci rekla da Zubić vila ne može prihvatiti zube s karijesom i u tim slučajevima mora zvati Zubić goblina da ih pokupi. Od tada vrlo dobro četkaju i nikada ne zaboravljaju upotrijebiti konac. Pri posljednjem posjetu zubaru smo spomenuli Zubić goblina i to ih je jako zabavilo”, dodala je druga domišljata mama.

Roditelji su tako na forumu izmijenili nekoliko savjeta za pranje zubi, a jedan je tata podijelio i trik s kojim se koristi u trgovinama. “Kad god djeca nešto zatraže u trgovini, ne kupim im već si poslikam za Božić ili za rođendan. Ako primijetim da i dalje tu stvar spominju, znam da trebam razmisliti o kupnji pa pregledam gdje smo to vidjeli. Radim to već nekoliko mjeseci sa svojim četverogodišnjakom i stvarno pali. Zajedno pogledamo fotke i odlučimo što se isplati uzeti. To je vjerojatno najbolji trik koji za izbjegavanje suza u trgovinama”, napisao je, prenosi Mirror.

