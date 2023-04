Majka zaljubljena u najboljeg prijatelja svog sina tinejdžera: 'Ne mogu to sakriti'

Jedna je 39-godišnja majka priznala da je zaljubljena u najboljeg prijatelja svog 18-godišnjeg sina. Objasnila je kako u ovom trenutku života ne želi dugotrajnu vezu, ali ne bi imala ništa protiv romantičnog druženja. Iako, ne želi ništa poduzeti vezano za svoju zaljubljenost jer zna da bi to povrijedilo njenog sina, jako joj je teško skrivati svoje osjećaje prema mladom muškarcu. Napisala je na Redditu: 'Ne želim biti s njim jer znam da bi to povrijedilo osjećaje mog sina, ali jako mi je teško', prenosi Mirror.

Također, majka se boji da bi njen sin mogao biti maltretiran od strane drugih dečki njegovih godina da saznaju za ovo. Ali, svejedno ju sinov prijatelj jako privlači: 'On tako dobro izgleda i ima puno emocionalne inteligencije. Uživam razgovarati s njim. On je htio biti sa mnom od svoje 19. godine, a sada ima 23'. Dodala je i kako trenutno nema energije tražiti 'onog pravog' te kako je sretna što je sama, ali da bi se voljela malo zabaviti: 'Znam da će mnogi reći 'Idi nađi muškarca svojih godina', ali stvar je u tome da ja ne tražim vezu koja će trajati zauvijek'. Kaže i kako joj nitko ne treba jer ima sina koji joj pruža bezuvjetnu ljubav.

Objašnjava: 'Ne ulažem baš svu svoju energiju u traženje onog pravog, pa ako se slučajno zaljubim u mlađeg tipa, možda bih pokušala nešto s njim i ne bih imala nerealna očekivanja. Ali, činjenica da je on prijatelj mog sina znači da bi moj sin patio kad bi saznao da njegov prijatelj redovito spava s njegovom majkom. Nadam se da neću na kraju završiti u krevetu s njim. Da nisam u sukobu, jednostavno bih imala seks s njim'.

Većina korisnika je u komentarima osudio ovu majku te su ju upozorili da bi ovo moglo uništiti njenog sina. Jedan korisnik je rekao: 'Vaš sin je na prvom mjestu - ili bi trebao biti na prvom mjestu. U pravu ste u svojoj procjeni da bi ga ovo povrijedilo. Kad bi tajila vašu vazu, mogla bi to izbjeći, ali kako ćeš to uopće učiniti? Možeš li jamčiti da će tvoja simpatija to dobro podnijeti, ako se stvari ikada raspadnu? Da nikad nikome neće pijan otkriti svoju tajnu? Da nećeš biti uhvaćena u laži? Srce želi, ono što srce želi, ali stvarnost situacije čini to stvarno lošom idejom'.

Drugi je korisnik dodao: 'Odnos s vašim sinom i povjerenje važniji su od vaših vlastitih iskušenja/potreba s njegovim prijateljem. Kontrolirajte se. Radi čistoće vašeg odnosa sa sinom. I, zbog povjerenja koje imate u odnosu sa sinom. To su važne stvari koje se ne mogu popraviti nakon što se pokvare'. Treća korisnica je rekla: 'Nema štete u zaljubljenosti. Ljudi u vezama stalno se zaljubljuju, ali ih većina ne reagira na to. Vjerojatno je privlači tabu cijele situacije i vjerojatno je to razlog zašto se ne može riješiti zaljubljenosti. Bila sam u sličnim situacijama i postupila sam u skladu s njima, i sada mi je žao. Vjeruj mi, te dvije minute seksa nisu ništa u usporedbi sa cijelim životom za kojim ćeš žaliti'.

