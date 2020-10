Lonjsko polje: U obilazak je moguće zapregom, biciklom, solarnim čamcem...

Na samo pola sata vožnje automobilom od Zagreba očuvana priroda u kombinaciji s tradicijskim graditeljstvom te ukusnom autohtonom kuhinjom i kvalitetnim vinima privlači nekoliko desetaka tisuća turista godišnje, među njima i neke specifične. Naime, u svijetu je više desetaka milijuna promatrača ptica koji na tu svoju strast godišnje troše milijarde dolara putujući po svijetu u potrazi za rijetkim vrstama ptica. A u Hrvatskoj je rijetko koje područje bogato ptičjim vrstama kao što je Lonjsko polje, najveće zaštićeno močvarno područje u Dunavskom slijevu.



Park prirode Lonjsko polje prostire se na 50.650 hektara i tu je zabilježeno čak 250 vrsta ptica, od kojih se njih 134 gnijezdi. U Lonjskom polju je i prvi ornitološki rezervat u Hrvatskoj Krapje Đol. Smješten je između sela Drenov Bok i Krapje i zaštićen kao ornitološki rezervat zbog gnjezdilišta žličarki i nekoliko vrsta čaplji: sive, dangube, male bijele, žute...

Do parka je najbolje doći automobilom, i ne zaboraviti bicikl jer se cijelo područje njime može najbolje obići. Uređeno je gotovo 350 km biciklističkih ruta lokalnim cestama. Malo je automobila na cestama te se vrlo ugodno voziti kroz Lonjsko polje.



Dnevna je ulaznica u Park prirode 15 kuna, može se kupiti u posjetiteljskim centrima Krapje, Čigoč i Repušnica. Uključuju obilazak etnozbirke Sučić u Čigoču. Djeca do deset godina u pratnji odraslih ne plaćaju ulaz. Najpopularnija je vikend-ulaznica koja za 40 kuna uključuje organizirani obilazak Parka prirode, vožnju plovidbom Vodomar, čamcima na solarni pogon i traktorskom prikolicom te šetnje u retenciji Lonjskog i Repušničkog polja.



Kada se sve obiđe, može se navratiti na autohtonu hranu u neko od 20-ak domaćinstava koja se u parku prirode bave ugostiteljskom ponudom i smještajem. Vikendom su u Parku prirode Lonjsko polje dostupni su i dodatni sadržaji poput najma kanua, koji se naplaćuju 50 kuna za vožnju do tri sata.

