Gore nego ljubavnica: 'Ušla sam u njegovu sobu i ona je bila u njegovu krevetu'

Kada se u nečiju ljubavnu vezu uplete treća osoba, stvari postaju mučne, a kada je ta treća osoba partnerova sestra, stvari postanu još bizarnije.

Jacinta Coelho (30) ispričala je kako je veza njezina dečka sa sestrom postala prečudna, zbog čega ga je ostavila nakon nekoliko mjeseci veze.

Jacinta i Jack upoznali su se prilikom jednog izlaska, a s roditeljima ga je upoznala mjesec dana kasnije. Jacinti je postalo čudno kako Jack često daje komplimente svojoj sestri Melindi o njezinoj kosi i odjeći, no to joj nije toliko smetalo da bi prekinula vezu, piše Daily Mail.

"Onda je postajalo sve čudnije. Otišli bismo van i ona bi se tamo pojavila u devet od deset slučajeva. Činilo se kao da nema svojih prijatelja. Jack i ja imali bismo nekoliko sati za sebe, no ona bi se uvijek nekako pojavila. Ako je postojala ikakva izlika, ona bi došla", ispričala je Jacinta.

Dodala je kako se počela osjećati kao da se natječe s nekim s kime se ne bi trebala natjecati. Rekla je da Jacka nije htjela ni za što kriviti jer je njihov odnos bio dobar, no bizarni događaji postajali su sve češći.

Primjerice, jednom prilikom Melinda se ušuškala pokraj Jacka na kauču te je uhvatila Melindu kako gleda u njih iz daljine. Također, Melinda je znala Jacinti reći da još uvijek nema dečka jer joj nikad nitko neće tako odgovarati kao njezin brat. Bilo je i situacija kada bi Melinda rezala povrće i Jack bi joj prišao i stavio ruke oko struka. No, ni to još nije bila kap koja je prelila čašu. Sve do jednog dana kada je Jacinta izgubila strpljenje.

"Planirala sam kod njega prespavati pa sam otišla sve pripremiti u njegovoj sobi, a ona je spavala u njegovu krevetu. Izašla sam i pitala Jacka zašto je ona tamo. Rekao mi je da ona to zna katkada napraviti, kao da je to nešto normalno", ispričala je Jacinta i dodala kako njegova sestra ima 21 godinu, a ne dvije.

Kada mu se Jacinta napokon suprotstavila zbog sestre, Jack ju je branio te su, nakon još jednog spoja, prekinuli.

