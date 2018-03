'Zaljubljena sam u muškarca koji ne želi ostaviti dugogodišnju djevojku'

Da ljubav nije jednostavna poznata je stvar, a to je na svojoj koži osjetila i čitateljica The Guardiana koja se obratila njihovoj kolumnistici sa svojim problemom. Naime, zaljubila se u muškarca koji ne želi ostaviti dugogodišnju djevojku.

'Zaljubila sam se u kolegu koji je bio u dugogodišnjoj vezi. Osam mjeseci nakon što smo se upoznali rekao mi je da je zaljubljen u mene otkad sam došla te smo se poljubili. Nakon nekoliko tjedana spavali smo skupa. Rekao mi je da mu je djevojka sada bivša i doista mu vjerujem, iako on još uvijek živi s njom, ali u drugoj sobi. Provela sam Božić s njegovom obitelji koji su skloni tome da je on ostavi', napisala je čitateljica u svom pismu i dodala da je njegovi roditelji vole i prihvaćaju te da joj čak kupuju i poklone.

'Nakon četiri mjeseca veze njegovo mentalno zdravlje je puklo i počeo me rjeđe viđati. Slomio se preko telefona prije par dana i rekao mi da sada želi prekinuti samnom i da se ne može nositi sa stresom. On s tom ženom ima zajedničku hipoteku i psa. Ne želi od njih odustati i od mene traži da mu dam vremena i prostora. Za Valentinovo smo trebali biti u Francuskoj, a ja sam sada sama doma... Trebamo zajedno ići na dva vjenčanja ovog proljeća. Ne želim odustati od njega', napisala je čitateljica.

Guardianova kolumnistica Mariella Frostrup poručila joj je da je ona tom muškarcu samo ugodna razonoda od njegovih problema te da krene dalje. 'Kažete da on ima psihičkih problema, no nisam baš sigurna da neodlučnost spada pod to stanje. Ovo nije stvar velikih ljubavnih priča, već zlosretnih zavaravanja, samozavaravanja i naše duboke želje da budemo željeni, često i po svaku cijenu', napisala je Frostrup.

'To je tip s malo morala koji nema sposobnost upravljanja vlastitom sudbinom - dvije osobine koje uopće nisu privlačne kod potencijalnog partnera. U vašem pismu je sve oko njegovih briga i potreba: borba s prekidom veze, bivša djevojka koju njegovi roditelji ne vole, mali darovi koji bi trebali sugerirati da ste vi bolji kandidat za djevojku, brige oko njegovog mentalnog stanja samo zato što ne može ostaviti partnericu zbog nove veze. Ne poznajem ga, a već mi je dosadilo kako su svi oko njega fokusirani na njegove potrebe. Što je s vama? Što on može vama ponuditi? Dajte, morate se malo više cijeniti', istaknula je Frostrup.

'Moj savjet vam je da mu kažete ne da ćete mu dati prostora i vremena, već da ćete nastaviti sa svojim životom, čime ćete se uzdignuti iznad njegove nemogućnosti donošenja odluka i da se usredotočite na nekoga tko zna što želi i tko je spreman na žrtvu', rekla je Guardianova kolumnistica.

