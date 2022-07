Lijepljenje lica trakom novi je Tik Tok 'beauty trend' za uklanjanje bora: Evo što o njemu kaže stručnjak

Novi Tik Tok beauty trend postao je viralan nakon što je jedna korisnica nakon spavanja s komadićima ljepljive trake preko čela s drugima podijelila rezultate; naime nakon samo tjedan dana, kako sama tvrdi, njena je koža bila primjetno glađa, a područje bilo gotovo potpuno bez bora.

Tehniku lijepljenja lica trakom brzo su tako usvojili mnogi koji tvrde da pomaže, no djeluje li zaista? Jedan je plastični kirurg objasnio kako to točno djeluje i može li stvarno 'izbrisati' bore, piše Mind Body Green.

- Stavljanje ljepljive trake na čelo općenito neće pomoći u uklanjanju bora, ali je način da se podsjetite da ograničite pomicanje obrva. Bore na čelu tehnički su vrsta izražajnih bora ili bora koje nastaju kada aktivirate mišiće lica ispod njih. Budući da se vitalne komponente kože poput kolagena smanjuju s vremenom, odnosno kako starite, vaša koža nije u stanju oporaviti se od tih pokreta - objasnio je plastični kirurg, Anthony Youn.

Paziti na svoje lice svakako može pomoći u sprječavanju da se bore na licu umire. To ne znači da nikada više ne biste trebali podizati obrve, nego da vodite računa o tome kako se vaše lice odmara kada niste aktivno uključeni. Plastični kirurg kaže da, ako trebate zalijepiti čelo kako biste potaknuli te mišiće na odmor, to je sasvim u redu, jer traka može spriječiti da vam se čelo nesvjesno nabora dok spavate. Istaknuo je da je važno znati da ljepljiva traka neće magično izbrisati bore, već će vas samo podsjetiti da ih vi sami radite manje svojim ekspresijama lica.

Dakle, lijepljenje lica trakom potencijalno može pomoći u sprječavanju nepotrebnog podizanja obrva, što može spriječiti da se bore talože na čelu. Međutim, postoje i drugi načini kojima se možete brinuti za svoju kožu i time tretirati i bore na čelu. Kirurzi savjetuju da koristite topikalna sredstva, koja pomažu obnoviti kolagen, poput retinoida i glikolne ili mliječne kiseline. Oni mogu pomoći obnoviti glađu teksturu kože, jer potiču obnovu stanica, pružaju piling i pomažu u proizvodnji kolagena.

Također, trebali biste kožu održavati vrlo hidratiziranom jer nepravilna hidratacija može dovesti do vidljivih znakova starenja. Kirurg Youn kaže da ako ste u 20-ima ili 30-ima, sve fine bore na čelu, ispod očiju i one bore od smijeha, često su rezultat kože kojoj je potrebna hidratacija, a ne starenje. To je razlog više da se namažete kvalitetnim serumom hijaluronske kiseline i pobrinete se da vaša unutarnja razina hidratacije bude visoka.

