Neurolog otkrio: 'Ovo je pet znakova demencije koji nisu povezani s gubitkom pamćenja'

Demencija je složeni sindrom koji utječe na kognitivne funkcije, pamćenje, mišljenje i svakodnevno funkcioniranje osobe. Iako je gubitak pamćenja najpoznatiji simptom, demencija se može očitovati i kroz neke druge promjene, zbog čega je važno prepoznati širi spektar znakova na vrijeme. Neurolog je izdao upozorenje o pet potencijalnih pokazatelja demencije te je objasnio da bi ti simptomi mogli signalizirati kognitivno pogoršanje kod člana obitelji.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) izvijestila je da otprilike 57 milijuna ljudi diljem svijeta trenutačno živi s ovim stanjem. Iako većina ljudi prepoznaje da gubitak pamćenja predstavlja primarni pokazatelj demencije, to nije jedini znak upozorenja koji treba pratiti. Kroz video podijeljen TikToku, dr. Baibing Cheng istaknuo je nekoliko simptoma na koje treba obratiti pozornost, piše Daily Express. "Demencija nije samo gubitak pamćenja, postoje i drugi znakovi kojih bismo svi trebali biti svjesni", rekao je Cheng.

Ti pokazatelji uključuju: nedostatak svijesti, promjenu osobnosti, zablude i halucinacije, pad sposobnosti prosuđivanja, besmislena ili nepotrebna kretanja te nedostatak svijesti o vlastitom stanju. "Jedan od ovih znakova je nedostatak svijesti osobe o vlastitom stanju. Kada se to dogodi, tada osoba ne negira problem niti pokušava zavarati ikoga jer je to neurološki simptom u kojem mozak doslovno ne može prepoznati vlastiti kognitivni pad, što se naziva anosognozija. Na primjer, netko može istinski vjerovati da vozi sasvim dobro čak i nakon što se više puta izgubi", objasnio je neurolog.

Promjena osobnosti može se pojaviti na nekoliko načina: možete primijetiti da osoba gubi sav interes za hobije ili društvene aktivnosti koje je nekada voljela ili da prestane zvati prijatelje i više ne želi izlaziti ili se jednostavno čine potpuno nemotivirana. "S druge strane, može se pojaviti i dezinhibicija, što je suprotno stanje. Na primjer, osoba koja je nekada bila vrlo uljudna može početi pričati neprimjerene šale ili davati nepristojne komentare bez ikakvog filtera", objasnio je dr. Cheng.

Treći znak su zablude i halucinacije. "Vidio sam pacijente s demencijom koji misle da ih članovi obitelji potkradaju ili da je voljenu osobu zamijenio imitator ili da viđaju ljude koji jednostavno nisu tu", rekao je liječnik. Također, kod demencije može biti vidljiv primjetan pad prosuđivanja i donošenja odluka. To se često pokazuje u financijama ljudi poput nasjedanja na prijevare ili davanja velikih količina novca ili obavljanja loših impulzivnih kupovina koje prije ne bi napravili.

Kao peti znak, dr. Cheng je naveo ponavljajuća, besmislena ili neprimjerena kretanja poput lutanja, hodanja u krug, nemirnog mrdanja ili repetitivnih radnji. "To može izgledati kao hodanje naprijed-natrag ili stalno petljanje po odjeći, a to su motorička ponašanja koja se čine čudnima ili neprimjerenima i ne služe jasnoj svrsi", zaključio je.