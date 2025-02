Liječnici su se razboljeli jer su s 'Otrovnom ženom' bili u istoj prostoriji: 'Mirisala je na amonijak'

Tijekom povijesti, mnoge su bolesti iznenada pojavile i širile se među ljudima, ostavljajući liječnike i znanstvenike u potpunoj zbunjenosti. Bez razumijevanja uzroka tih bolesti, liječnici su često bili nemoćni u pružanju adekvatne pomoći ili liječenja. Mnoge od tih bolesti bile su popraćene neobičnim simptomima i smrtonosnim posljedicama, što je izazvalo strah i paniku u društvu. Tek su kroz godine, uz napredak medicinske znanosti i tehnologije, počeli dolaziti odgovori i objašnjenja koja su omogućila bolje razumijevanje tih bolesti. No, ovaj je slučaj i dan danas misterij.

Godine 1994. New York Times je izvijestio da je 31-godišnja žena Gloria Ramirez posjetila Opću bolnicu Riverside u Kaliforniji na liječenje zbog uznapredovalog karcinoma grlića maternice, piše LADbible. Ramirez je stigla u bolnicu stigla u večernjim satima 19. veljače u polusvjesnu stanju, nakon što je njezin zaručnik nazvao hitnu pomoć kada se požalila na mučninu i poteškoće s disanjem. Ramirez, koja je tek šest tjedana ranije saznala za dijagnozu raka, tada je liječila brojna liječnička služba koja je izvršila rutinsku analizu krvi.

Kada joj je uzeta krv, tada je iz tekućine u šprici dolazio snažan miris. Prema izvješću, liječnik po imenu Humberto Ochoa, koji je u to vrijeme bio dežurni liječnik u hitnoj službi, primijetio je da uzorak izgleda kao da sadrži bijele objekte nalik kristalima. Liječnici su također rekli da je ispuštala "pare koje su mirisale na amonijak". Kako su se ovi čimbenici pojavljivali, tako je nekoliko članova osoblja u kalifornijskoj ustanovi počelo osjećati vrtoglavicu, dok su neki od njih zapravo kolabirali zbog lošeg mirisa Ramirezine krvi.

Prema New York Timesu, jedan od članova osoblja na kraju je dobio akutne probleme s cirkulacijom. U međuvremenu, drugo izvješće iz 1995. tvrdi da je 23 od 37 medicinskih stručnjaka iskusilo barem jedan simptom koji je podsjećao na trovanje smrtonosnom klasom kemikalija zvanih organofosfati. Zbog izuzetne bolesti specijalista, hitna pomoć je brzo evakuirana. Stručnjaci su bili prisiljeni liječiti pacijente na parkiralištu dok su ljudi odjeveni u zaštitnu odjeću počeli testirati zrak u hitnoj službi na opasne plinove.

Ramirez je doživjela srčani zastoj te je bila stavljena u hermetički zatvoren lijes i maknuta s mjesta događaja. Pogreb mame dvoje djece organiziran je dva mjeseca nakon njezine neobične smrti, a svećenik Brian Taylor je tvrdio da je ona svima bila prijateljica, uvijek nasmijana i bezbrižna osoba koja je drugima donosila utjehu i radost. Nakon što je spomenuo "bizarni, tragični incident u hitnoj službi bolnice", svećenik je optužio američku bolnicu za "toksične pare koje su oduzele Glorijin život".

"Gloria nije bila pravilno tretirana, njezina smrt bila je nepravedna, a tretman njezinog tijela također je bio nepravedan. Odgovorni ljudi moraju odgovarati za to", nastavio je svećenik, prenio je LA Times. Unatoč pozornosti koju je njezin čudni slučaj izazvao u to vrijeme, nitko nikada nije zaključio kako je takozvana "Otrovna žena" umrla. Međutim, prema videu na YouTubeu, jedna od široko prihvaćenih teorija je da su Ramirezini lijekovi protiv raka možda doveli do lančane reakcije i uzrokovali otrovni plin.

Tvrdnja koju je iznio popularni kanal Weird History navodi da se jedna od tableta koje je uzimala možda metabolizirala kad su joj bolničari davali kisik tijekom srčanog zastoja. "Prema teoriji, kada joj je izvađena krv na hitnoj, tada joj je temperatura naglo pala. To je dovelo do toga da se lijek dimetil sulfon pretvori u smrtonosni spoj dimetil sulfat koji je zatim ispušten u zrak", navedeno je u videu. Ovu teoriju podržao je i Ured mrtvozornika iz Riversidea te je objavljena u popularnom časopisu Forensic Science International.

Međutim, tvorac teorije brzo je napomenuo da su neki kemičari ranije bili skeptični prema ovoj teoriji te su isticali da se činilo "nevjerojatnim" da bi kemijska reakcija mogla biti uzrok. Godinama kasnije, još uvijek nije poznato hoće li slučaj Ramirez ikada biti razjašnjen, unatoč tome što su medicinski detektivi iz deset lokalnih, državnih i saveznih tijela ispitali desetke potencijalnih uzroka. Ramirezin slučaj poslužio je kao inspiracija za epizodu serija Uvoda u anatomiju i Detektiv Murdoch.