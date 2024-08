Liječnici otkrili što sve pacijenti govore na samrtnoj postelji: Neke izjave su jezive

Liječnici i medicinske sestre u bolnicama se nagledaju svega. Svjedoče radosnim trenucima, kao što su rođenja djece, ali i tužnima, kao što su umiranja. Smrt je oduvijek fascinirala ljude pa je nedavno jedan korisnik Reddita pozvao zdravstvene djelatnike da podijele najjezivije riječi koje su čuli od pacijenata na samrti. Njegov poziv prihvatilo je preko dvije tisuće medicinara, a neki odgovori zaista su jezivi, prenosi LADBble.

Jedan od njih tako se prisjetio zastrašujućeg trenutka kada je žena na samrtnoj postelji, nekoliko trenutaka prije nego što je izdahnula, rekla da vidi čovjeka obučenog u crno. Liječnik se toliko uplašio da nakon toga nije želio ostati u sobi.

'Ta draga starica rekla je mojoj asistentici da želi obući sve bijelo. Kad ju je asistentica pitala zašto, rekla je kako je 'čovjek u crnom ovdje'. Pritom je pogledala je u kut sobe. I asistentica je pogledala u tom smjeru, ali ondje nije bilo nikoga. Tada sam ja ušao u sobu. Zamolili smo je da opiše što vidi, a ona je rekla: 'On je u crnom, i ima cilindar'. Zatim je šapnula: 'I oči su mu crvene'. Njezine oči su se pomicale po sobi, kao da ga gleda kako nam se približava. Umrla je te noći. Dugo sam se užasavao te sobe', prisjetio se liječnik.

Jedan je korisnik podijelio priču o 83-godišnjoj ženi koja je na samrti rekla: 'Moja mama je ovdje. Idemo li?'. Umrla je nekoliko minuta kasnije.

Jedna medicinska sestra također je upamtila jednu stariju žena koja je u bolesničkoj postelji rekla: 'Mislim da ću danas umrijeti...'. Sestra je ispričala kako su provjerili vitalne znakove i sve je izgledalo u redu. Bila je stabilna. Nekoliko sati kasnije doživjela je srčani udar.

Druga se medicinska sestra prisjetila rada u jedinici za pomoć osobama s demencijom i Alzheimerovom bolešću.

'Moj najdraži pacijent je bio loše pa sam ga često provjeravala. Dugo bismo razgovarali i šalili se, ali u posljednja dva tjedna svog života potpuno je prestao govoriti. Završila sam s davanjem lijekova za večer i otišla ga vidjeti prije nego što sam otišla. Rekla sam mu da odlazim i da ćemo se vidjeti sutra, a on me pogledao u oči, iskreno se nasmiješio i rekao: 'Izgledaš kao anđeo.' Mislila sam da je to tako slatko jer nije izgledao lucidno tjednima', prisjetila se sestra.

Dodala je kako je pacijent umro sljedećeg jutra, što ju je stvarno pogodilo.

Jedan je pak liječnik potvrdio kako ni priznanja grijeha na samrtnoj postelji nisu rijetkost.

'Kirurg sam. Čovjek na samrti neprestano je ponavljao 'tijelo je u šumi pored hrasta' sve dok nije preminuo. O tome smo obavijestili policiju koja je pretražila je šumu iza čovjekove kuće, ali ništa nisu pronašli', ispričao je liječnik koji se i danas s nelagodom sjeća tog iskustva.

