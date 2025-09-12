Lidl predstavio preslatku novu kolekciju dječje odjeće

Čarobni i zaigrani prostor Kazališta Trešnja poslužio je kao savršena scenografija za predstavljanje nove kolekcije dječje odjeće Lupilu i Esmara Kids trgovačkog lanca Lidl Hrvatska. Kolekcija je predstavljena mini modnom revijom na kojoj su sudjelovala djeca naših poznatih influencera i ambasadora Lidlove kampanje „Stil se gradi od malih nogu” - Anita Dujić Broadfoot, Petra Ninčević i Pedro Soltz. Osim ambasadora, u reviji su sudjelovala i djeca Sonje Švajhler i Marija Valentića. Događaj je moderirala naša poznata voditeljica Zlata Muck Sušec, dok je Anita Dujić Broadfood bila zadužena za stiliziranje revije i modnog kutka.

Foto: Lidl

Roditelji, bake, djedovi, tete, ujaci i svi oni koji s ljubavlju biraju odjeću za svoje mališane, u Lidlu i ove godine mogu pronaći moderne i kvalitetne modne kombinacije po pristupačnim cijenama. Lidlovi brendovi Lupilu i Esmara Kids nastali su s misijom pružanja slobode pokreta za djecu. Napravljeni su od ugodnih i mekih materijala, s funkcionalnostima prilagođenim njihovom ritmu života. Bilo da govorimo o nježnim tkaninama za bebe, razigranoj i praktičnoj odjeći za vrtić ili modernim kombinacijama za školarce — u Lidlu se vode istim načelom: kvaliteta i udobnost na prvom mjestu.

Foto: Lidl

Od kraja kolovoza pa sve do kraja rujna, Lidl donosi kolekciju dječje odjeće koja spaja udobnost, trendove i odlične cijene. Vaši mali modni znalci bit će spremni za sve - od svakodnevnih avantura do školskih hodnika koji podsjećaju na modne piste. Riječ je o kolekciji posvećenoj onima koji već od prvih koraka pokazuju svoj stil. Svakog tjedna, u Lidl će pristizati noviteti - za bebe je tu nježna odjeća od mekanog bio pamuka, idealna za spavanac ili šetnju. Za predškolce i školarce tu su razigrani outfiti za prvi dan vrtića, školu i jesenske igre. Za tinejdžere su tu komadi koji prate njihov jedinstveni stil i izražavaju osobnost. Više o kolekciji možete pronaći na linku.