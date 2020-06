Kućica na drvetu od samo 11 kvadrata ima baš sve, a prenoćiti možete za manje od 900 kuna!

Kyle Longwell izgubio je posao zbog koronavirusa, ali iskoristio je to vrijeme za nešto korisno - izgradio je kućicu na drvetu, prenosi LADBible. Deset godina upravljao je gradnjom po kazalištima u Americi, a to iskustvo odlično je poslužilo za ovaj projekt.



Kućica se nalazi tridesetak minuta od Atlante, ima svega 11 kvadrata u kojih je stalo sve - bračni krevet, kuhinja, mali balkon i zahod. Inspiraciju je, tvrdi Kyle, pronašao na televiziji. "Bio sam fasciniran emisijom u kojoj su se gradile male i praktične kućice, za odrasle, na drvetu."

Počeo je raditi kućicu dok je još imao posao, ali nije se baš posvetio tome. Kada je dobio otkaz, završio je sve u samo dva mjeseca!



"Najteži dio bio mi je nositi materijal. Uvijek sam volio graditi nešto komplicirano, umjetnički, nešto što se viđa samo jednom - nadam se da je ova kućica upravo to", rekao je Kyle.



Naziv ovog prekrasnog mjesta za odmor je "Owl in the Oak Treehouse", a jednu noć platit ćete 890 kuna (101 funta), a dodatno se naplaćuje usluga čišćenja i boravišna pristojba.