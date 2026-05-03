VIDEO Poznati liječnik otkrio: 'Ovo je najopasnija seks poza, pogotovo za muškarce'

Jedan seksualni položaj često se doživljava kao atraktivan i b, no stručnjaci upozoravaju da bi upravo on mogao biti i najrizičniji kada je riječ o ozljedama tijekom odnosa. Iako mnogi ne razmišljaju o mogućim bu trenutku strasti, liječnici upozoravaju da određeni pogrešan pokret može dovesti do vrlo bolnog b. Britanski liječnik i popularizator medicine dr. Karan Raj u jednom je videu na TikToku istaknuo kako se oko polovice svih ozljeda penisa nastalih tijekom seksa povezuje upravo s jednim položajem. Riječ je, kaže, o položaju koji znanost smatra najopasnijim kada su takve ozljede u pitanju, prenosi UNILAD.

Kako pojašnjava dr. Raj, problem nastaje kada pokreti partnera nisu usklađeni ili kada dođe do naglog, nepravilnog potiska. U takvim situacijama može doći do frakture penisa, premda penis, unatoč uvriježenim izrazima, ne sadrži kost. Umjesto toga, ozljeda nastaje pucanjem čvrste ovojnice tkiva koja okružuje erektilno tkivo i omogućuje povećanje penisa tijekom erekcije. To stanje iznimno je bolno, a znakovi mogu biti vrlo jasni. Prema navodima klinike Mayo, mogu se javiti zvuk nalik pucanju, nagli gubitak erekcije, jaka bol i oteklina. Ako se ozljeda ne liječi na vrijeme, posljedice mogu biti ozbiljne, uključujući trajnu zakrivljenost penisa ili poteškoće s postizanjem i održavanjem erekcije.

Položaj koji se najčešće dovodi u vezu s ovom ozljedom jest takozvani 'reverse cowgirl', odnosno varijanta u kojoj je partnerica gore, okrenuta leđima partneru. Nije teško shvatiti zašto nosi veći rizik. Velik dio težine tijela tada pritiska penis, a osoba koja je gore ne vidi jasno kut i smjer pokreta, što povećava mogućnost pogrešnog i nezgodnog kontakta.

Ipak, unatoč upozorenjima, taj je položaj i dalje vrlo popularan, osobito među muškarcima. S druge strane, brojne žene ističu da im nije među omiljenima. Na društvenim mrežama neke su priznale da im taj položaj nije osobito ugodan, da kut penetracije ne pruža najviše zadovoljstva, a dio njih smatra i da djeluje emocionalno distancirano te manje intimno od drugih položaja.

I dok seksualne preferencije ostaju individualna stvar svakog para, liječnici upozoravaju da ni u spavaćoj sobi ne treba zanemariti oprez. Usklađenost partnera, pažljiviji pokreti i međusobna komunikacija mogu biti važni ne samo za veći užitak, nego i za izbjegavanje vrlo neugodnih i ozbiljnih ozljeda.