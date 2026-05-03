Ova zemlja ima najveći vinski podrum na svijetu: Cijene su nevjerojatno niske, a turisti je tek otkrivaju

Putovanja sve više opterećuju kućni budžet jer troškovi goriva, smještaja i svakodnevnih izdataka brzo rastu, a mnoga popularna europska odredišta postaju sve manje dostupna. Ipak, i dalje postoje mjesta koja nude povoljniji odmor, a jedno od njih donedavno je bilo i među najmanje posjećenim. Riječ je o Moldaviji, maloj istočnoeuropskoj zemlji smještenoj između Rumunjske i Ukrajine, koja često prolazi nezapaženo kod turista, no taj se trend ubrzano mijenja. Iako mnogi ne bi znali točno pokazati gdje se nalazi na karti, Moldavija nudi zanimljivo i autentično iskustvo, a samo u 2024. godini zabilježila je više od 474 tisuće turističkih dolazaka, što je porast od 21 posto u odnosu na godinu prije.

Glavna destinacija za posjetitelje je Kišinjev, glavni grad koji se ističe kombinacijom povijesne i sovjetske arhitekture, a njegovo uređeno i zelenilom bogato središte idealno je za opuštene šetnje. Kao kulturni centar zemlje, nudi niz zanimljivih lokacija, od raskošne Katedrale Rođenja Gospodnjeg s impresivnim freskama do Nacionalnog povijesnog muzeja koji pruža uvid u bogatu, ali manje poznatu prošlost zemlje. Ipak, treba napomenuti da britansko Ministarstvo vanjskih poslova savjetuje oprez pri putovanju, posebno u područjima uz ukrajinsku granicu, uz preporuku redovitog praćenja službenih uputa.

Osim glavnog grada, Moldavija je najpoznatija po vinogradima koji prekrivaju njezine brežuljke, a vinski turizam jedan je od glavnih stupova razvoja. Nedaleko od Kišinjeva nalazi se Mileștii Mici, koji nosi titulu najvećeg vinskog podruma na svijetu. Riječ je o mreži podzemnih tunela dugoj više od 50 kilometara u kojoj se čuva oko 1,5 milijuna boca vina. Posjetitelji mogu razgledati ovaj jedinstveni kompleks, proći kroz "ulice" nazvane po vinskim sortama i na kraju obilaska dobiti bocu vina za uspomenu, što je iskustvo koje privlači sve više stranih gostiju.

Cijene u Moldaviji dodatno doprinose njezinoj privlačnosti. Kako piše Blic, u restoranima se boca kvalitetnog lokalnog vina često može dobiti za svega četiri do pet eura, dok je pivo u barovima dostupno već za oko 2,30 eura, što ovu zemlju svrstava među najpovoljnije u Europi. Vlada aktivno radi na jačanju turizma kroz strateški program "Turizam 2028", kojim se želi povećati udio turizma u nacionalnom BDP-u, što pokazuje predanost pozicioniranju Moldavije kao prepoznatljive destinacije.

Za ljubitelje povijesti i prirode zanimljiv je i Orheiul Vechi, samostan iz 13. stoljeća uklesan u stijene južno od glavnog grada. Kompleks čine kamene stepenice i tuneli, a s litica se pruža impresivan pogled na okolni krajolik. U blizini se nalaze i arheološki ostaci Starog Orheja, čija povijest seže sve do šestog stoljeća prije nove ere. Iako se zemlja suočava s geopolitičkim izazovima zbog rata u susjednoj Ukrajini, turistički sektor pokazao je iznimnu otpornost. Priljev izbjeglica povremeno je popunio smještajne kapacitete do maksimuma, a zemlja se pozicionirala i kao tranzitna ruta te sigurnija, obližnja alternativa za neke putnike.