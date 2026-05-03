Vaše štene gricka sve što mu se nađe na putu? To je normalno, no evo kako ublažiti štetu
Štene koje gricka cipele, noge stolca ili rub namještaja može vlasnicima brzo dignuti tlak, osobito kada potpuno ignorira igračke koje su mu kupljene. Ipak, stručnjaci ističu da je žvakanje kod štenaca potpuno normalno ponašanje i da ne znači da je pas 'nevaljao'. Dobra je vijest da se ta navika može usmjeriti na prihvatljiv način, bez vikanja i bez narušavanja odnosa sa psom, piše PetMD.
Nicanje zubi: Štenci između 12. tjedna i 6. mjeseca gube mliječne zube i dobivaju trajne, a to može biti neugodno i bolno razdoblje. Upravo zato tada imaju pojačanu potrebu žvakati gotovo sve što im dođe pod njušku. Žvakanje im pomaže ublažiti nelagodu dok im izrastaju novi zubi.
Istraživanje svijeta: Štenci su po prirodi vrlo znatiželjni i žele istražiti sve što ih okružuje. Budući da nemaju ruke, svijet upoznaju ustima, pa kroz grickanje i žvakanje otkrivaju okus, teksturu i čvrstoću predmeta. Drugim riječima, ono što vlasniku izgleda kao nestašluk, štenetu je često običan način upoznavanja okoline.
Igra i zabava: Neki predmeti štenetu jednostavno postanu zanimljivi za igru, pa ih počne nositi, grickati ili prebacivati po prostoru. Tako stolac, papuča ili komad odjeće lako mogu postati 'zabavna igračka' ako ih pas doživi kao nešto uzbudljivo. Žvakanje tada više nije samo istraživanje, nego i način da se samo zabavi.
Osigurajte dom za štene: Ako želite da štene nauči što smije, a što ne smije dirati, važno je unaprijed urediti prostor u kojem boravi. Najjednostavnije je odvojiti sigurno područje u kojem neće biti predmeta koje ne želite da uništi, a kada ga ne možete nadzirati, ondje ga treba ostaviti. U tom prostoru pas bi trebao imati udoban ležaj, vodu, igračke i po potrebi boks ili ograđeni dio prostora.
Birajte odgovarajuće igračke: Nije dovoljno samo maknuti zabranjene predmete, nego štenetu treba ponuditi i ono što smije žvakati. Dobro je imati više sigurnih igračaka različitih veličina, boja i tekstura kako mu ne bi brzo dosadile. Važno je i da igračke ne budu tvrđe od psećih zubi, kako ne bi došlo do njihova oštećenja.
Preusmjerite pažnju: Kada štene zgrabi cipelu ili neki drugi kućni predmet, ne treba vikati ni paničariti. Puno je korisnije uzeti omiljenu igračku i pokušati ga veselo zainteresirati za nju, kako bi samo pustilo ono što ne bi smjelo imati u ustima. Tako pas uči da postoje bolji i zabavniji izbori od kućanskih predmeta.
Držite ga zaposlenim: Psima svih dobi trebaju mentalna i fizička stimulacija kako se ne bi sami zabavljali na pogrešan način. Mlađim štencima to mogu biti kratke igre između drijemanja, a starijim psima više šetnji i aktivnosti tijekom dana. Kada je pas dovoljno angažiran, manja je vjerojatnost da će jastuke i namještaj pretvoriti u 'projekt za razonodu'.
Koristite sredstva odvraćanja: Postoje i načini kojima se štene može odvratiti od određenih područja ili velikih predmeta koje ne želite da grize. Među njima su ljepljive trake, plastične zaštite, sprejevi gorkog okusa i sredstva koja se aktiviraju pokretom. Takva rješenja mogu pomoći ako pas u blizini ima i prihvatljive alternative, poput svojih igračaka.
Nikada ne kažnjavajte grubo: Koliko god žvakanje bilo naporno, vikanje, udaranje ili grubo kažnjavanje samo pogoršavaju problem. Takav pristup može uplašiti psa, usporiti učenje i narušiti odnos između ljubimca i vlasnika. Mnogo je korisnije ponovno provjeriti organizaciju prostora i pobrinuti se da pas ima dovoljno sigurnih stvari za žvakanje.