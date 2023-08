Korisni savjeti: Šest načina da rashladite unutrašnjost automobila!

Ulazak u sparni automobil na vrućem ljetnom danu sigurno nikoga neće učiniti sretnim. Čini se da klima uređaj nikada ne radi dovoljno brzo, ostavljajući vas da se borite sa znojem koji kapa po cijelom tijelu - da ne spominjemo bol od dodirivanja užarene unutrašnjosti. Ali ne morate sjediti i patiti. Stručnjaci su otkrili nekoliko korisnih savjeta o tome kako temperaturu vašeg vozila smanjiti u tren oka. Ovo je šest najbržih načina da rashladite unutrašnjost automobila, piše Best Life.

Upalite auto dok su vrata još otvorena: Čak i na ljetnim vrućinama, mnogi od nas uđu u automobil i odmah zatvore vrata. Ali Andrew Kuttow, stručnjak za automobile i urednik LamboCarsa, preporučuje odvikavanje od ovoga. Umjesto toga, kaže da biste trebali upaliti auto i aktivirati klima uređaj dok su vrata još otvorena. "Otvaranjem vrata i uključivanjem klima uređaja dopuštate vrućem zraku da izađe dok ga brzo zamjenjujete hladnim, klimatiziranim zrakom", kaže Kuttow. "Širom otvorena vrata stvaraju put za izlazak vrućeg zraka, čineći proces hlađenja učinkovitijim." Naravno, postoje određeni trenuci kada to možda i nije najbolja ideja. "Pobrinite se da budete na sigurnom mjestu dok to radite jer ostavljanje otvorenih vrata može predstavljati sigurnosni rizik", upozorava Kuttow.

Spustite prozore: Ako morate odmah krenuti i nemate vremena ostaviti otvorena vrata, uvijek možete isprobati drugu metodu ventilacije. "Spustite prozore i uključite klima uređaj na visokoj razini dok se auto kreće", savjetuje Julie Bausch, glavna urednica novinskog izdanja automobilskih vijesti Car Talk. Prema Bausch-u, zrak koji je bio vruć i ustajao u vašem automobilu također može pobjeći kroz otvorene prozore - unatoč tome što su vaši prozori mnogo manji izlazni prostor od vaših vrata. "Dok počne hladan zrak iz klima uređaja, topliji zrak koji se nakupljao u automobilu će nestati", kaže ona.

Uključite klima uređaj s vanjskim načinom rada: Klima uređaj može biti božji dar za vaš automobil tijekom vrućeg ljeta. Ali nećete ga htjeti samo tako uključiti. Josh Mitchell, stručnjak za HVAC i vlasnik tvrtke AirConditionerLab, kaže da bi vozači u početku trebali izbjegavati korištenje režima recirkulacije sustava. “Umjesto toga, kad palite automobil, postavite klima uređaj na maksimum i koristite način rada s vanjskim zrakom”, savjetuje Mitchell. "Ovo izbacuje vrući zrak van i brzo hladi unutrašnjost."

Iskoristite donje ventilacijske otvore: Također biste trebali obratiti pozornost na ventilacijske otvore koje koristite ako želite da klima uređaj vašeg automobila brzo napravi razliku. Prema Vardi Meyers Epstein, stručnjakinji za automobile i urednici Kars4Kids, u ovoj situaciji trebali biste koristiti donje ventilacijske otvore vozila—a ne gornje ventilacijske otvore. "Vrućina se diže i želite izbaciti vrući zrak kroz prozore dok to čini", kaže ona. "To znači usmjeriti hladan, klimatizirani zrak u prostor za noge vašeg automobila, izbaciti vrući zrak prema gore i kroz otvorene prozore." Epstein kaže da biste trebali držati zatvorene gornje ventilacijske otvore i na kontrolnoj ploči i na dnu vjetrobranskog stakla. "To osigurava protok zraka samo u smjeru prema gore", objašnjava ona.

Stvorite efekt lepeze u vašem automobilu: Ako vaš automobil nema klima uređaj ili on jednostavno ne radi dobro, ne brinite. U ovom slučaju možete koristiti metodu prozora "4-10" kako biste stvorili efekt lepeze, prema Kuttowu. To se postiže spuštanjem jednog prozora, a zatim otvaranjem i zatvaranjem suprotnih vrata (na primjer, prozora na strani vozača i vrata na strani suvozača) četiri do 10 puta. "To je kao da ručno stvarate povjetarac da izbacite ustajali vrući zrak", dijeli Kuttow. "Ova metoda ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu i može se raditi bilo gdje, ali možda neće biti tako učinkovita u ekstremno vlažnim uvjetima."

Ostavite svoj auto u hladu: Mnogi stručnjaci preporučuju parkiranje automobila ispod stabla ili u garaži ljeti kako ga ne biste izložili izravnoj sunčevoj svjetlosti. Ali ako to niste učinili prije, svejedno možete iskoristiti ovaj savjet za brzo hlađenje unutrašnjosti automobila. Neil Ferguson, stručnjak za automobile i autor NeilsGarage.com, kaže da biste trebali odmah uzeti svoj auto, otići parkirati u neki hlad i sjesti tamo. "Onda uključite klima-uređaj na punu snagu i držite se nekoliko minuta dok ne osjetite razliku", kaže.

