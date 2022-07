Kakvi se sve demoni kriju iza života anđelica Victoria’s Secreta?

Najljepše žene na svijetu u oskudnom, ali nadasve raskošnom rublju, onom koje budi maštu, i s anđeoskim krilima. To je najjednostavniji opis najglamuroznije modne revije na svijetu. Žene su je gledale s istom onom strašću koju muškarci posvećuju finalu Svjetskog prvenstva u nogometu, a ni muške oči nisu bile imune na raskoš koja je šetala pistom. Bila su to glamurozne godišnje revije Victoria's Secreta, na kojima je ova američka modna kuća, prvenstveno poznata po rublju, predstavljala svoje nove kolekcije.

Žene na pisti zbog tih su krila nosile nadimak anđeli, a u modnom svijetu bilo je dobro poznato da manekenka koja prođe casting za tu reviju ulazi u krug onih koje najviše zarađuju, ali i u krug ljepotica za koje se otimaju najbogatiji, najpoznatiji, najljepši... riječju, najmoćniji muškarci na svijetu.

Foto: Best Image/Pixsell

No mit o luksuzu i anđelima počeo se rušiti prije nekoliko godina na valu svjetskog pokreta #MeToo, nakon što se godinama po modnim kuloarima pričalo da biti anđeo baš i nije posao iz snova i da za anđeoska krila treba mnogo toga pretrpjeti te da to nipošto nisu samo rigorozne dijete i sati u teretani. Zbog svega toga mnogi će jedva dočekati pogled iza kulisa ovog velikog brenda i slavnih revija, a baš to donosi novi dokumentarni film redatelja Matta Tyrnauera "Victoria's Secret: Anđeli i demoni" ("Victoria's Secret: Angels and Demons") koji je od danas dostupan na platformi Hulu.

Autor nije otkrio mnogo toga, ali zna se da su progovorili bivši zaposlenici ove kompanije te da se rekonstruira kako su nastajale čuvene modne revije, ali i, još važnije, kako su za njih birane manekenke. Nažalost, nijedna od najvećih manekenskih zvijezda i anđelica, primjerice Gisele ili Adriana Lima, nije pristala na snimanje. Ni sestre Hadid nisu progovorile u dokumentarcu, očito svjesne da im to može uzdrmati karijeru, ali autor je u njega uvrstio scenu koja zorno svjedoči o njihovu oduševljenju kada su prvi put izabrane da na reviji i sudjeluju.

