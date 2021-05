Kako je ‘Štrudla by bike’ postala slatki brend dvorskoga gradića Ozlja i sela štrudle Jaškova

Gastronomske i enološke cikloturističke rute najcjenjeniji su finalni bike proizvod na europskom biciklističkom tržištu. Doživljaj pedaliranja uz priču i izravni kontakt s ljudima koji tu žive, obrađuju i nude svoje proizvode gostima na dva kotača ono je što svi vole – taj spoj kulture, povijesti, pa i one gastro, s netaknutom i čarobnom prirodom. Kada se tu još nađe već svjetski prepoznato selo štrudle Jaškovo, smaragdne rijeke, utvrde i dvorci, beskrajna polja, ali brdoviti i šumski krajevi, dojam je fantastičan.

Žumberak ovdje daje najviše od sebe nudeći valoviti vinorodni kraj sa stoljetnim sortama vina, koji se potom stapa s rijekama Kupom i Dobrom. Tu je utkan i dio hrvatske povijesti Zrinskih i Frankopana. I danas prepoznatljiv dvor daje svoj obol i poticaj ovom kraju, posebno turističkom razvoju. Kada je hollywoodska glumica Stana Katić kušala tortu Katarine Zrinski, koja se i danas spravlja prema originalnoj recepturi, i čula da ovdje samo štrudli ima sto vrsta, rekla je: “Čuvajte ovaj kraj i njegove vrijednosti, pa i te vaše slatke gastro i bike tajne.”

Foto: Dražen Breitenfeld

Svi se pitaju kakvog je to okusa najslađa biciklistička ruta na svijetu. Nastala je na Guinnessovu rekordu najdulje spravljene štrudle na svijetu, dugačke 1480 metara. Iz godine u godinu na poznatom ŠtrudlaFestu, koji se održava u rujnu svake godine u selu štrudle Jaškovu, nastala je i bike inačica tog poznatog festivala. Štrudla na biciklu ili uz bicikl, kako god, privlači svoje nove posjetitelje na dva kotača. S bicikla je sve ljepše pa tako i trošiti kalorije, a potom ih na slatkim vožnjama brzo nadoknaditi uz druženje, vožnju između rijeka, starih mlinova, slapova, utvrda i dvorova te vinskih destinacija i sjajnih skrivenih tajni ozaljskog kraja, koje biciklisti kao novi nomadi vole otkriti vozeći se novim okruženjem na otvorenom, što se savršeno uklapa u novo normalno, kada sve više shvaćamo vrijednost očuvane prirode i krajolika kojima Hrvatske obiluje na sve strane. Boravkom na otvorenome i još na biciklu promiče se novi stil zdravog i održivog života. Zar nije lijepo ubrati maslačak ujutro na nekom od OPG-ova, a već popodne nakon ture kušati med tog istog maslačka ili još bolje kupiti ga i odnijeti kući?

Selo za primjer

“Idemo više probati tu štrudlu”, s bicikla su dobacili Rea i Goran, simpatični mladi par iz Rijeke, koji su potegnuli s mora do malih ozaljskih sela kako bi stigli na štrudlinu startnu poziciju. U to malo, a zapravo jako veliko Jaškovo, jer što se ovdje dogodi u mjesec dana, drugdje se ne dogodi ni godinama.

“Selo za primjer, a zato je i poznato na kugli zemaljskoj”, hvali se s ponosom menadžerica Lidija Žganjer Gržetić iz poznatog ovdašnjeg obiteljskog restorana. Upravo njoj treba pripisati bar dio zasluga za turistički, ali i gastrozamah ovog kraja. Kaže da smo prometnuli štrudlu sa sto okusa i Jaškovo u sjajnu meku koja će biti sve prepoznatija kao idealna destinacija za bijeg iz Zagreba ili iz nekog od europskih gradova i uživanje ovdje u ljepotama kao rijetko gdje.

Na ušću Dobre u Kupu rade se najbolji selfieji, a u Jaškovu se jedu najbolje delicije, koštice od buče i piju nadaleko poznata vina s obližnjih vivodinskih brežuljaka. Toni Šarić direktor je vjerojatno najljepše Turističke zajednice u Hrvatskoj, one koja pokriva područje Kupe, ali i rijeke Dobre, Parka prirode Žumberak, općina Ribnik, Kamanje i Žakanje, grada Ozlja i općina koje gotovo sežu do Zagreba, Draganića i Lasinje. S ponosom nam ističe viziju razvoja koja se temelji na malim lokalnim vrijednostima, gotovo sitnim detaljima, ali i festivalima s retro i mističnim prizvukom, koji se potom dižu na razinu konkurentnosti i daljnje turističke ponude. Tako je i sa štrudlom, koja se razvila u gastronomski, povijesni, ali i bike proizvod koji sve žele kušati. U Ozalj i cijelo turističko područje dolazi sve više gostiju, vidjelo se to i na netom prije održanim manifestacijama “Wine&Walk” i svjetski poznatom reliju WRC, koji je zauzeo sve smještajne kapacitete. Strani gosti također sve više dolaze ovamo želeći uživati u gotovo zaboravljenom krajobrazu i nestvarnoj prirodi.

Foto: Dražen Breitenfeld

Turistička zajednica područja oko Kupe, kaže nam Toni Šarić, stranim gostima koji će ovdje ostati bar dva dana plaća testiranje na koronavirus, svima potrebno na povratku kući. Eto, Ozalj se odlično snašao i u koronaturizmu. “Štrudlina bike ruta”, koja ide oko sela štrudle Jaškova, ovih dana dobila je još slađi bike produžetak prema selu Vrhovcu i području Žakanja. Iz Ozlja očito nećete pobjeći samo tako, jer kada navratite na jedan bike izlet, poželjet ćete doći na drugi, opet s biciklom ili bez njega. Na drugoj “vinskoj štrudli”, koja ide iz Ozlja prema selima Vrhovcu i Ferencima, kako je već od milja prozvana, obavezno kod Ankice Čulig na istoimenom obiteljskom gospodarstvu kušajte štrudlu od grožđa.

Čudotvorci Ankica i suprug Stjepan stvorili su najpoznatije seljačko domaćinstvo koje nudi finu domaću hranu, ali i smještaj. Buđenje ovdje i izlazak sunca doživljaji su koji se pamte i daju nestvarnu energiju stopljenu s kulinarskim užicima, a bogme i onima vinskima. Stipe, kako ga ovdje u Ozlju zovu, napravio je cabernet sauvignon koji piju i kupuju gosti od Estonije do Kanade, nakon doručka koji će vam spraviti od lokalnih namirnica, proizvedenih u vrtu ili na susjedovu brijegu. Čuligi su jedinstveni po obiteljskoj atmosferi s gostima, a iznad njihovih vinograda niče novi bazen i vinski podrum.

Jedna od atrakcija na ruti je na ozaljskom hrptu kod kapele sv. Roka. “Ovdje još samo treba staviti klupe”, kaže mi biciklistica Sandra Bortek iz Zagreba. “A možda i parking za bicikle, ali dobro. Pogledi sežu do beskraja”, smije se Sandra. To je vidio i književnik Davorin Trstenjak pa je gore malo više s Lovića Prekriškog uzviknuo: “Lijepa Naša odavde se najbolje vidi!”

Štrudlin bike dan

Na ruti su i dvije drage ljame u Ferencima, koje samo treba pronaći u šumi. U tome će vam rado pomoći Danijela Polović i Ivica Štenta iz OPG-a Štenta. Oni su, kada samo ih posjetili, vrijedno pokrivali jagode prije zadnjeg mraza. “Bar se nadamo da će biti zadnji”, dobacili su vrijedni supružnici. Nažalost, u selu je sve manje stanovnika. Više je kuća nego ljudi. No mladi par koji je odlučio ovdje nešto napraviti daje novu nadu i snagu i onima koji dolaze ovamo i onima koji tu još žive. “Pa nismo nakraj svijeta, samo smo 45 minuta udaljeni od Zagreba”, kaže Danijela. U planu nam je urediti još tri kuće u rustikalnom stilu kako bi gosti ovdje mogli boraviti i uživati baš kao i mi”, kaže Danijela. Nakon što smo popili sok od aronije u tom carstvu mirisa i okusa Žumberka, nastavljamo dalje prema rijeci Kupi. Ovakvo tajno i skriveno mjesto nismo mogli ni zamisliti. Kupa kao da se ovdje skrila od svih i svega, ali možete je pronaći u selu Zaluka. I alpska Austrija pozavidjela bi na prizorima planina i kupskog stjenovitog proboja s jedne strane, a s druge, gdje pedaliramo, pitome i čudesne. Ipak, ovo je najzahtjevnija “štrudlina ruta”, s puno makadamskog puta i uskih klanaca i šumske “off road” vožnje. No na cjelodnevnom izletu, bez obzira na podlogu i puno lokacija koje treba posjetiti na dobrim biciklima, u istraživanje i potragu za najboljom štrudlom mogu se uputiti svi. Polazak i povratak na ovoj kružnoj ruti je u Ozlju, ruta je duga 20 kilometara, uz ukupni uspon od gotovo tristo metara. Svakako treba obići Stari grad Ozalj i novo kupalište na Kupi, pogotovo u ljetnim mjesecima. Ili, još bolje, možete na vožnju čamcem po Kupi iz obližnje ozaljske marine.

Foto: Dražen Breitenfeld

Iako je ŠtrudlaFest kao krovna manifestacija štrudle održava u jesen, štrudlin bike dan održava se već iduće subote 8. svibnja u Jaškovu. Moći ćete unajmiti odlične MTB bicikle za sve uzraste, za što će se pobrinuti Kamat Adventure Travel. Doduše, na “štrudlinu” bike rutu možete bilo kada, već i danas, no na prigodnim eventima posjetiteljima se nudi više sadržaja i nude se vođene bike ture. Poštujući epidemiološke mjere, biciklisti će se tijekom cijelog dana moći voziti u manjim grupama, a cijela fešta na otvorenom bit će u stilu piknika na širokom travnatom području kod restorana Žganjer. Nakon prošlogodišnjeg predstavljanja najslađe bike rute, ovoga puta promovirat će se još dvije. Već spomenute u Vrhovcu i Ferencima te u Žakanju. Sve tri rute i ona u Jaškovu obiluju mjestima za odmor i uživanje. Idealne su za sve bicikliste i sve uzraste, a putem ćete naići na stari mlin, drveni most, tradicijske seoske kuće, stare kurije, vidikovce i izvore vode. Uživanja uz Dobru i Kupu bit će pregršt. U Jaškovu je i poznati OPG Kovač s izletištem. Tu pak možete kušati i degustirati proizvode od buče, oraha i lješnjaka. I slasne štrudle koje domaćini kombiniraju sa sve tri namirnice. Nedaleko je i Matin mlin i restoran Papalina. Uz otvorena vrata ovdašnjih OPG-ova i uz likovne radionice, uz puno štrudla i cikloavantura, posjetitelji će uživati i u nastupu Stjepana Jimmyja Stanića.

U pograničnom dijelu kupskog kraja stvorena je još jedna biciklistička ruta koja ide tragom štrudle, u općini Žakanje, koja se uz Jurovski Brod smjestila uz Kupu i granicu sa Slovenijom. Ruta ide od samog graničnog prijelaza i restorana Doris, koji je na ovom bike izletu zadužen za okrepu, ali i slatke štrudline priče.

Ova biciklistička dionica puna je atrakcija na vodi i oni koji vole bar smočiti noge ili beskrajno se izležavati ili šetati po sedrenim slapovima doći će na svoje. U Jurovu i Mišincima je slap koji mami oči, ali i lijepe i uređene zone za rekreaciju. Sela i zaselci izgledaju kao pejzaži na platnu. Nadrealni prizori moderne gradnje i uređenih okućnica i život uz rijeku. Dolina izgleda kao neka bogata pokrajina u Škotskoj. A gore na brijegu, s druge strane, skrivena sela samo proviruju. Preko Kupe je Slovenija, koja isto hita u turističkom razvoju. Puno je kampova i mobilnih kućica. Našem kraju samo to još nedostaje, a i ruta, kako bi se ovdje cikloturisti mogli zadržati. Ostati koji dan više i otputiti se dalje sve do Ribnika i Netreića ili preko “meje”. No neće im biti dosadno na našoj “štrudlinoj” vožnji jer u Pravutini, na desetom kilometru od starta, prava je rivijera. Uz kupalište raskošni biserni slap koji pršti i širi rijeku te stvara meandre idealne za siguran boravak u plićaku. Tu će se svi, posebno obitelji s djecom, osjećati ugodno uz puno sadržaja i uz vodu.

Lagani šumski đir

Bike izlet nastavlja se prema Žakanjskim Selima, na koje se treba popeti. Malo teže, ali ići će, inače cijela ruta ima asfaltnu podlogu, ostalog prometa ima malo. No malo je dulja i ima oko 23 kilometra. Zato će prekrasan vidikovac ispuniti sve koji se umore. Odavde se može vidjeti cijeli put kojim se do sada išlo. Potom slijedi šumski lagani đir, jer se ide prema mjestu polaska i Jurovskom Brodu.

Proljetni štih, vijugava Kupa, umorne pčele koje već kasne u oprašivanju pa žurno lete i zuje, uz tihu Dobru, sve to možete čuti ili vidjeti uz miris štrudle koji proviruje iz svakog kutka Jaškova i Ozlja. Naravno, povijest i kultura ovog kraja daju svoj obol i cikloturizmu i gastroturizmu. Na temelju sačuvanih baroknih recepata s frankopanskog dvora rade se i štrudle, ali i torta Katarine Zrinski, koju čini dvanaest biranih sastojaka. Koja bi to bila bike ruta i koliko bi trebalo kilometara prijeći da se potroše unesene kalorije? Inače i “štrudlina ruta” mjeri se u štrudlama. Za nadoknadu energije na toj vožnji oko Jaškova, Ozlja ili Žakanja, primjerice, tri su raskošne štrudle od maka, meda i buče ili ona jaškovskog baruna, od jabuke, oraha i cimeta. Taman. Kako god, dobro došli u štrudlinu meku na biciklu, u turističko područje Kupe, u Ozalj i Karlovačku županiju.

