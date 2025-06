Kako da vas pas bolje sluša? Iskusni trener otkrio što morate prvo napraviti

Ponekad se čini kao da vaš pas jednostavno ne želi slušati, bez obzira koliko puta ponovite naredbu. Iako to može biti frustrirajuće, važno je znati da neposlušnost često nije znak tvrdoglavosti, već nedostatka fokusa ili pogrešne komunikacije. Ključ uspješnog odnosa s vašim ljubimcem leži u razumijevanju kako privući i zadržati njegovu pozornost, a ponekad je dovoljno samo jedan jednostavan trik. Trener pasa podijelio je najbolji način da privučete pozornost svog psa i poboljšate vezu, što je posebno važno u društvenim okruženjima poput šetnji parkom, piše Daily Express.

Adam Spivey je iskusni trener pasa iz Southend Dog Traininga, a na svojem je TikToku objavio video o tome kako učinkovitije privući pozornost svog psa. "Prije nego što vaš pas dobije išta zabavno ili uzbudljivo, važno je da prvo uspostavi kontakt očima s vama", rekao je Spivey. Objasnio je koliko je taj kontakt važan u raznim situacijama: prije šetnje, dok mu stavljate povodac, prije nego što ga pustite izvan kontrole, kao i prije ulaska u automobil ili vrt. "Što više pas nauči da ga obraćanje pozornosti na vas vodi do nečeg pozitivnog, to će vam više pozornosti posvećivati. Kada ste vani, svaki put kad vas pas pogleda, tada to trebate nagraditi", rekao je stručnjak.

Dodao je da biste trebali označavati nasumična provjeravanja pozornosti što češće i da će tako vaš pas postati puno pažljiviji prema vama. "Ako to stvarno želite podići na višu razinu, počnite ga hraniti iz ruke", rekao je Spivey. Dodao je da jačanje veze sa psom uključuje to da on "radi" za svaki zalogaj hrane.

Hranjenje iz ruke opisao je kao "prekretnicu" te pojasnio da je ključno da imate interakciju sa svojim psom i da ga potaknete da nešto učini da bi dobio hranu. Dobrotvorna organizacija Dogs Trust, vodeća britanska udruga za dobrobit pasa, također je istaknula da je stjecanje fokusa i pozornosti psa ključno za uspješan trening. Bez prethodnog osiguravanja njegove pozornosti, vaš će pas vjerojatno biti ometen i više zainteresiran za druge stvari.

Organizacija je navela dva ključna koraka kako privući pozornost vašeg psa. Početna faza je dresirati psa da vas gleda kada izgovorite njegovo ime. "Izgovorite njegovo ime i nagradite ga. Dajte mu ukusnu poslasticu čim vas pogleda. Ponovite to nekoliko puta, barem dva puta dnevno tijekom otprilike tjedan dana dok vas ne bude mogao pouzdano gledati kada izgovorite njihovo ime", objasnili su iz organizacije.

Dodali su da biste trebali izbjegavati nepotrebno korištenje njegovog imena tijekom sljedećih nekoliko tjedana dok ne budete sigurni da u potpunosti razumije da vas treba gledati kada izgovorite njihovo ime. Drugi korak je uvođenje markera, riječi koja označava ispravnu reakciju, poput "bravo", "dobra cura" ili "dobar dečko".

"Uvodi se ta riječ da bi, kad treniramo psa i on pokaže poželjno ponašanje, odmah usmjerio pogled prema nama i da bismo mu mogli dati nagradu. Uz dovoljno vježbe, trebali biste primijetiti da, kad pas učini nešto dobro i čuje marker riječ, pogleda prema vama očekujući poslasticu ili neku drugu nagradu", zaključili su iz organizacije.