Kad večera krene po zlu: Zbog trovanja hranom zaradio opasnu infekciju na - penisu

Pomalo bizarna priča ovih dana stiže iz Libanona. Tamošnji liječnici ispričali su medijima kako su liječili 38-godišnjeg muškarca koji je dobio prilično neobičnu bakterijsku infekciju – i to na penisu. Iako su infekcije i spolno prenosive bolesti relativno česte u intimnim područjima, liječnici su ostali zbunjeni čudnim simptomima ovog pacijenta, koji su više nalikovali trovanju hranom nego bilo čemu drugome, piše UNILAD.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) navodi da trovanje hranom nastaje konzumacijom kontaminirane hrane i, iako obično nije ozbiljno, simptomi uključuju mučninu, povraćanje, proljev i bolove u trbuhu. Ono što priču iz Libanona čini čudnom jest to što ovakva infekcija nikada prije nije zabilježena na intimnim dijelovima ljudskog tijela. Zbog svoje bizarne prirode, ovaj slučaj je dokumentiran u časopisu Annals of Medicine and Surgery kao 'prvi opisani slučaj takve vrste u literaturi'.

Kako se to dogodilo? Otac dvoje djece javio se liječnicima u Medicinskom centru Američkog sveučilišta u Bejrutu s vidljivim znakovima infekcije. Tjedan dana patio je od crvenila, oteklina i kraste na genitalnom području, što se pojavilo nakon epizode jakog povraćanja i proljeva – tijekom koje je nehotice kontaminirao svoje intimno područje.

Liječnici su uzeli bris s njegovog penisa, a rezultati su ih još više zbunili – otkrivena je bakterija Bacillus cereus, koja se obično povezuje s trovanjem hranom i gastrointestinalnim bolestima. Nakon što su pokušali otkriti kako je došlo do infekcije, pacijent je ispričao da je večerao sa svojom obitelji i jeo rižu, a potom imao strastveni spolni odnos sa suprugom, koja nije imala nikakve simptome probavnih tegoba prije nego što je on počeo povraćati i imati proljev.

Liječnici su zaključili da je riža koju je pojeo bila kontaminirana bakterijom, a tijekom spolnog odnosa proširile su mu se krvne žile. Neposredno nakon toga morao je potrčati na WC, što je dovelo do nesretnih okolnosti u kojima su bakterije iz povraćanja ili izmeta dospjele na njegov genitalni organ. 'Vrlo je vjerojatno da su proljev i povraćanje, koji su nakon odnosa kontaminirali penis, izvor ove kožne infekcije', pojasnili su autori ove studije, dodavši kako tijekom godina svoje medicinske prakse nikada nisu doživjeli nešto slično.

Što se pacijenta tiče, njegovo liječenje trajalo je mjesec dana i uključivalo je primjenu antibiotske masti, strogi režim higijene i privremenu zabranu spolnih odnosa – a vjerojatno i trajni strah od riže.

