Kad nešto odluče napraviti, s njima nema šale: Ovo su tri najambicioznija znaka Zodijaka

Pritisci da ispunimo svoje (a često i tuđe) ciljeve i želje stižu stalno i sa svih strana; a dok jedne to previše ne uznemiruje, drugi žive za to da pozitivno odgovore na različite izazove; i da, po mogućnosti, u tome budu najbolji.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Čak ni mogućnost neuspjeha neće odvratiti odlučne Ovnove od odluke da krenu 'u lov' za onim što žele. Hrabri i uporni, pripadnici ovog horoskopskog znaka odlučniji su od svih drugih u namjeri da ostvare sve ciljeve koje si postave..

- Njima vlada Mars zbog čega uvijek prvi uskaču u razne situacije i žive za uzbuđenje i za to da budu prvi koji su nešto uspjeli - objasnila je astrologinja Lauren Ash za Bustle. “Bilo da se radi o ljubavi ili životu, prijateljsko natjecanje je Ovnovima kao ljubavni jezik.”

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Bilo da traže dugu romansu ili žele živjeti kao u filmu 'Vrag nosi Pradu', Vage se ne boje priznati da su im životne težnje pomalo ekstravagantne. Vagama vlada Venera i otvoreno su usmjerene na raskošan životni stil, koji je često grandiozan taman koliko i one same.

- Mnogi pogrešno Vage smatraju neodlučnima, no istina je da su one oportunisti - objašnjava Ash. "Njihova im energija ne dopušta da svoju ambiciju stave u drugi plan, no to što su zračni znak čini ih fleksibilnijima u vezi toga gdje će ih njihovi talenti i snovi odvesti na životnom putu."

Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Škorpion ia nevjerojatnu sposobnost da ostane vjeran svom cilju, 'makar grmjelo ili sijevalo. Kao vodeni znak, Škorpion je fiksiran na svoje ciljeve i njegova je nepokolebljiva usredotočenost ono što ga čini jednim od najambicioznijih.

- Pod zajedničkom vladavinom Marsa i Plutona, Škorpion je kad nešto odluči gotovo opsesivan -kaže Ash. “On razumije da se često mora žrtvovati kako bi bio uspješan i ne boji se duboko zaroniti i transformirati se kako bi dobio ono što žele.”

