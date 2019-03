`Mislila sam da mi se vratio da pokušamo ponovno, no htio je samo seks`

"Tri prekrasna dana i dvije strastvene noći bile su za mene znak da moj bivši i ja imamo novu priliku za obnoviti našu prekinutu vezu. On ima 32 godine, ja 29, a upoznali smo se na zabavi prije sedam godina i bili u dvogodišnjoj vezi. Mislila sam da sam pronašla ljubav svog života. "

Ipak, ponovni susret i druženje nije bilo ono čemu se ova 29- godišnjakinja nadala. Njen je bivši, naime, samo želio seks, odnosno, imati svoju bivšu djevojku kao "prijateljicu s povlasticama".

Prošli mjesec pronašao je njen profil na Facebooku i odlučio je kontaktirati. Nakon toga dopisivali su se satima i bio je to podsjetnik na ono doba njihove veze i osjećaje koje je imala prema njemu. Znala je da ga ponovno želi vidjeti.

Bio je u nesretnoj vezi i odlučio ju je prekinuti, a nakon toga došao je k svojoj bivšoj djevojci na tri dana, a ona je mislila kako je to početak njihovog novog zajedničkog života. Sve je ta tri dana bilo savršeno. Do trenutka kada joj je priznao da mu je s njom super, ali da nije spreman na ponovni početak veze. Odlučila mu je reći da zaslužuje mnogo više od toga da bude nečija "prijateljica s povlasticama", no zatim se počela preispitivati je li donijela dobru odluku.

Poznata terapeutkinja Deidre pojasnila joj je da je itekako donijela dobru odluku, posebice stoga jer je ona za tu njihovu vezu prije pet godina žrtvovala puno, odrekla se života u svom rodnom gradu kako bi se preselila u London s njim gdje je on dobio posao. I proteklih pet godina bez njega je prošlo i prolo bi još i više da se on nije odlučio javiti jer je bio u nesretnoj vezi. On je neodlučan muškarac i potrebno je dobiti od njega odgvoor što on doista želi od vašeg odnosa i koji su mu planovi za budućnost, posebice ako kao njegova bivša djevojka ponovno planira riskirati imati slomljeno srce. Bolje bi bilo maknuti se od njega i biti slobodna i jednog dana svoje srce pokloniti nekome tko će to znati cijeniti i uzvratiti.

