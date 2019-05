Pogledajte ovu slatku labuđu obitelj s Jaruna: 'Predivna bića, kako su samo roditelji brižni'

Ako ste se ovih dana šetali zagrebačkim Jarunom, zasigurno ste primijetili jedan presladak prizor. Naime, novopečena obitelj labudova s petero mladunčadi zapala je u oko brojnim posjetiteljima, a sve je zabilježeno i na kameri. Labuđu obitelj snimila je Renata Milutin koja nam je kazala kako je prizor iznenadio sve prisutne.

- Ljudi su gledali i komentirali prizor u prolazu. Katkada bi netko zastao, a labudovi bi onda krenuli 'režati', na što bi se ljudi onda odmaknuli. Ja sam baš tada upalila kameru i snimila ovaj video. Nisam mislila da ću ih ovako lijepo uhvatiti, mislila sam kao i svi ostali da nas hoće “napasti”- kazala je Renata.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ovo je prvi put da sam ih zatekla. Ne snimam inače, nisam baš neki životinjski fan, ali eto ako je mene dirnulo, onda je stvarno posebno. Zapravo stalno pokušavam osvijestiti kako bi se mi ljudi trebali ugledati na životinje; to su one neke iskonske prirodne stvari koje su se u modernom svijetu pogubile, počevši od rađanja, dojenja, čuvanja, njegovanja i slično, a ovaj snimak dokazuje upravo to- dodala je Renata.

Ovaj nesvakidašnji obiteljski prizor u kojem možemo vidjeti kako se roditelji pažljivo brinu o svojim pomladcima podijeljen je u Facebook grupi 'Zakaj volim Zagreb' i tako raznježio brojne korisnike.

'Predivna ljubav i pažnja roditelja', 'Popularna familija, slatki su', 'Roditeljska ljubav', 'Prekrasan prizor', 'Predivna bića ... kako su samo roditelji brižni', bili su samo neki od brojnih komentara.