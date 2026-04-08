Jednostavan trik: Do čistog i mirisnog hladnjaka uz nekoliko kuhinjskih sastojaka

Neugodni mirisi često ne nestanu nakon što očistite hladnjak i iz njega uklonite njihov izvor. Zato vam donosimo nekoliko savjete koji će vam pomoći da se tog mirisa riješite u što kraćem roku. S obzirom na to da se za čišćenje hladnjaka ne preporučuje korištenje jakih kemikalija i preparata, ponekad se teško riješiti nesnosnih mirisa iz hladnjaka.

Ove sastojke može se pronaći u gotovo svakoj kuhinji, a odlična su prirodna alternativa za uklanjanje neželjenih mirisa. Jedna od najpopularnijih metoda rješavanja neugodnih mirisa je čišćenje sodom bikarbonom i octom, koja brzinski neutralizira mirise. Nakon što ispraznite hladnjak, uklonite izvor mirisa i bacite ostatke hrane, obrišite sve površine octom pa ih pospite sodom bikarbonom. Nakon toga dobro oribajte frižider pa nakon pet minute obrišite hladnjak toplom vodom. Iako alkoholni ocat nije ugodna mirisa, taj miris vrlo brzo ishlapi, nakon čega će iz hladnjaka nestati i miris octa, i ostali neugodni mirisi.

Ako su mirisi toliko intenzivni da ih se ne možete riješiti na ovaj način, u hladnjak stavite nekoliko kriška limuna. Limun u hladnjaku može ostati i do tjedan dana kako bi njegova kiselina povukla sve neželjene mirise. Za brže rezultate police možete obrisati s limunovim sokom, nakon čega je hladnjak potrebno dobro preprati kako ne bi privukli mušice.

Stručnjaci savjetuju da nakon čišćenja dobro provjetrite hladnjak, tj. da vrata hladnjaka ostavite otvorena minimalno 20 minuta, prenosi Southern Living. Redovito održavanje i čišćenje ključni su za mirisan i čist hladnjak. Potrebno je bar jednom tjedno provjeriti rokove te baciti staru hranu te pljesnivo voće i povrće. Korištenjem kutija za hranu može se spriječiti stvaranje nereda, no nakon čišćenja je potrebno provjeriti jesu li posude za hranu pravilno zatvorene.

Za one koji ne žele samo neutralizirati miris hladnjaka, stručnjaci preporučuju korištenje ekstrakta vanilije. Pamučnu vaticu natopite ekstraktom vanilije i ostavite u hladnjaku na nekoliko dana. Nakon samo nekoliko sati hladnjak će upiti aromatičan miris vanilije i pozdravit ćete se sa svim neugodnim mirisa. Iako su ovi trikovi vrlo korisni, kako bi spriječili stvaranje neugodnih mirisa, najvažnije je redovno održavanje hladnjaka čistim.