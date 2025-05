Izbjegnite prehladu na godišnjem odmoru: Evo što trebate učiniti dva sata prije leta

Nema ništa gore nego se razboljeti na godišnjem odmoru. Umjesto da uživamo u opuštanju, moru, planinama ili jednostavno u predahu od svakodnevice, tijelo nas iznevjeri baš kada bismo trebali napuniti baterije. Umjesto ležaljke i koktela, dobijemo temperaturu i čaj. Takva situacija može pokvariti ne samo planove, već i cijeli dojam godišnjeg odmora.

Bolnički liječnik iz Wyominga, dr. Steve Burgess, je preporučio putnicima da uzmu cink i vitamin C dva sata prije dolaska na prometna čvorišta poput zračnih luka i autobusnih kolodvora. Zrakoplovi, vlakovi i autobusi okupljaju velik broj ljudi u zatvorenim prostorima s recirkuliranim zrakom, a kada se tome doda stres putovanja, nedovoljan san i izloženost novim okruženjima, stvara se "savršena oluja" uvjeta koji slabe imunološki sustav, piše New York Post.

Uzimanje dodataka prehrani za uništavanje klica unutar ključnog vremenskog okvira ključna je komponenta koja se često zanemaruje, a daje vašem imunološkom sustavu ciljani poticaj za borbu protiv bakterije kada mu je najpotrebnija, objasnio je Burgess. "Zamislite to kao da otvarate kišobran prije nego što izađete na kišu, umjesto da čekate s otvaranjem kišobrana dok ne budete skroz mokri. Ovi dodaci privremeno pojačavaju određene funkcije imunološkog sustava, ali to pojačanje traje samo nekoliko sati", rekao je liječnik.

Za duga putovanja s presjedanjima, razmislite o uzimanju još jedne doze prije svakog novog leta ili vožnje vlakom, ali u razumnim granicama. "Kod putnika sam primijetio mnoge česte zablude, od prevelikog doziranja vitamina tijekom cijelog putovanja do isključivog okrivljavanja kvalitete zraka u zrakoplovu, dok pritom zanemaruju kontakt s površinama", rekao je Burgess.

Cink pomaže u sprječavanju razmnožavanja virusa i infekcije dišnih putova, pa čak ima i protuupalna i antioksidativna svojstva koja mogu zaštititi od autoimunih bolesti i alergija. Studije pokazuju da uzimanje cinka unutar 24 sata od početka može pomoći u smanjenju trajanja i težine prehlade. Još jedan savjet je uzimanje pastila cinka umjesto tableta. Pastile omogućuju moćnom mineralu izravan kontakt s grlom i dišnim putovima gdje počinju mnoge infekcije.

Vitamin C potiče različite stanične funkcije imunološkog sustava koje pomažu u sprječavanju infekcija. "Nisu potrebni skupi dodaci prehrani nit komplicirani režimi. Dovoljni su uobičajeni, povoljni dodaci, ali ih treba uzeti točno i u pravo vrijeme", objasnio je dr. Burgess. Preporučio je uzimanje 15 do 25 miligrama cinka i 500 do 1000 miligrama vitamina C.

Stalno uzimanje visokih doza može uzrokovati probavne smetnje. Liječnik je dodao i da je pranje ruku i dalje neophodno. Također, održavanje hidratacije pomoći će dodacima prehrani da djeluju učinkovitije i suzbiti dehidracijske učinke letenja.