Išla srediti zube u Tursku pa požalila zbog toga: ‘Jako me boljelo i izgledaju grozno’

Jedna žena ispričala je da otišla u Tursku kako bi sredila zube, te da joj je to najgora odluka koju je ikada donijela. Naime, tiktokerica Mel (35) redovito na društvenim mrežama priča o svojoj odluci sređivanja zubiju, te kako to nije ni približno ispalo onako kako je ona zamislila, piše The Sun.

7 namirnica pomoću kojih će vaši zubi postati bijeli kao iz reklama!

Objasnila je da je požalila, a ponajviše zato što joj je proces bio vrlo bolan. Kratki video započeo je snimkom na kojoj Mel leti iznad Turske uz natpis: "Zubi iz Turske - najgora stvar koju sam napravila!"

Zatim je pokazala sliku sebe bez svijesti dok je bila podvrgnuta zahvatu. Nosila je mrežicu na kosi i bolničku haljinu. U nosu joj je bila vata i cijev joj je izlazila iz usta. U završnom kadru pokazala je krajnji rezultat - zasljepljujuće bijeli set zubiju.

Foto: Tik Tok

- Ne znam zašto sam se uopće odlučila na ovo. Toliko boli za ništa, grozno izgledam - dodala je.

Video je brzo postao viralan i prikupio je više od milijun pregleda, a mnogi korisnici pružili su joj podršku.

- Bio sam u iskušenju da i sam napravim zube u Turskoj, ali mislim da ću sada ipak još malo razmisliti - napisao je jedan korisnik.

- Jako mi je žao što ste prošli kroz ovo - dodala je druga korisnica.

U komentarima se našao i jedan stomatolog koji je istaknuo: "Uvijek pokušavam pacijente odgovoriti od ovako bijelih zubiju, to nikada ne izgleda dobro, a i šteti vašim zubima."

'Moderna baka': Prekrivena je tetovažama i piercinzima, a u zube je ugradila i - dijamante!