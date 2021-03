Iskusni privatni istražitelj podijelio je 15 najčešćih znakova da vas partner vara

Kako bi nevjernog partnera ulovili na djelu ili potvrdili sumnje, neki se ljudi obraćaju 'pravim stručnjacima', onima kojima je lov na varalice posao - privatnim istražiteljima.

Jedan od njih je i bivši FBI agent, vlasnik agencije 'Martin Martina Investigative Services' u Kaliforniji i autor knjige Seeing Life through Private Eyes Thomas G. Martin koji kaže da 'nema razloga za paniku ako primijetite jedan ili dva znaka s njegove liste upozorenja' - no četiri ili više znakova prema Martinu znače sigurnu prevaru, gotovo kao da vam je partner - sve sam priznao.

Najčešći i najočitiji znakovi su, objasnio je za Independent, provođenje predugo vremena 'na poslu', česta službena putovanja, manje seksa i stalni obrambeni stav partnera.

Odluka da netko krene u teretanu ili da promijeni garderobu može, kaže on, biti samo znak da se želi poboljšati i da radi na sebi, ali sve to može značiti i da na umu ima nekoga drugog.

Ipak, jedan od najvažnijih znakova, dodaje - koji nikada ne biste treba zanemariti - je vaša intuicija.

A ovo su ostali:

Mijenjanje navika

Rani odlazak iz kuće i kasni povratak

Česta službena putovanja

Izbivanje s obiteljskih događanja

Previše prekovremenog rada

Potrošnja koja se ne može logički objasniti

Tajni profili na društvenim mrežama ili tajni mail

Skrivanje računa od kreditnih kartica

Veća pozornost na osobnoj njezi

Tuđi miris (ili ruž na ovratniku, klasičan primjer)

Kupovina poklona koje vi niste vidjeli

Pojava neobjašnjivih predmeta (kondoma u automobilu koji su "poklon prijatelja iz fore")

Upisivanje u teretanu

Propušteni pozivi s nepoznatog broja

Kodirane ili tajne tekstualne poruke

Manje seksa

Izbjegavanje vas ili obrambeni stav prema vama

Očigledne laži

Škrtost ili 'kratki fitilj'

Ne podnošenje vaših iznenadnih posjeta

Danas u doba razvijene tehnologije, većina ljudi, kaže privatni istražitelj, može i sama potvrditi eventualne sumnje i strahove, pa se ne oslanjaju na pomoć istražitelja kao prije. Ipak, znakovi upozorenja da netko vara uvijek su, kaže, isti i ne mijenjaju se s godinama, samo je danas osobu zbog dostupne tehnologije lakše uloviti.

- Nemojte nagliti sa zaključcima, samo zato što je partner kasno navečer morao izaći ili je usred noći odgovorio na neki SMS - savjetuje istražitelj.

Ako nešto slutite, poručio je, radije pažnju obratite na navedene znakove upozorenja - a četiri ili više njih, ponavlja on, možete shvatiti kao sigurnu potvrdu prevare.

