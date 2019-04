Influencerica priredila nevjerojatnu zamku pratiteljima: Nitko ništa nije primjetio

Gabbie Hanna influencerica je koja ima preko tri milijuna pratitelja na Instagramu, ali nijedan od njih nije shvatio kakvu im je zamku pripremila posljednjih dana. Proteklog vikenda, ova je influencerica servirala itekakvu podvalu na društvenim mrežama, pretvarajući se da idu na glazbeni festival Coachella, piše Mirror.

Ova je 28-godišnjakinja podijelila niz fotografija tijekom tri dana, praveći se kako uživa u festivalu slušajući Arianu Grande i Kacey Musgraves. No Gabbie je zapravo bila kod kuće, te je uz pomoć nekoliko prijatelja i Photoshopa uspjela prirediti nevjerojatnu šalu.

Gabbie je kasnije u svojem Youtube videu otkrila kako se našalila sa svojim pratiteljima, a da je ovaj potez učinila zbog svojih prijatelja i poznanika koji bi proveli sate i sate spremajući se za ovaj festival samo kako bi dobili odličnu fotografiju i što više novih pratitelja. Isto je tako htjela ukazati na činjenicu da često puta sadržaj kojeg vidite na društvenim mrežama nije stvaran, a ljudi su lako spremni povjerovati u štošta.

"Ljudi gledaju druge na Instagramu i misle 'Vau, njihov život je nevjerojatno savršen. To tijelo, taj odmor, taj auto.. Međutim mnogo toga je ustvari lažno i to je u redu. Ne podcjenjujem nikoga tko to radi jer je to održavanje karijere danas, ali samo želim prosječnom gledatelju ukazati kako stvari nisu uvijek savršene kao što se čine.



