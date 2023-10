Ima aferu sa svojim šefom: 'Kako da ga natjeram da ostavi svoju ženu?'

Zbog ljubavi ne donosimo uvijek najbolje odluke, a to svakako vrijedi za ovu ženu. Naime, ona se upustila u aferu sa svojim šefom, a sada kaže da je zaljubljena. Ali, unatoč tome što tvrdi da je nesretan kod kuće, on neće ostaviti svoju ženu. 'Zaljubljena sam u svog šefa, ali želim biti više od njegove ljubavnice. Oženjen je, naravno, i znam da je glupo petljati se s oženjenim muškarcem, ali on kaže da želi ostaviti ženu zbog mene, i ja mu vjerujem', rekla je za Metro.

'On je bio osoba koja je obavila razgovor sa mnom za posao i od samog početka među nama je postojala kemija. Dosta brzo smo započeli vezu, iako smo uvijek vrlo diskretni i mislim da nitko ne sumnja u nas', dodaje. Oduvijek joj je govorio da je nesretan kod kuće, te da on i supruga vode odvojene živote. Problem je u tome što on ima dvoje vrlo male djece i kaže da su ga upravo oni spriječili da ode.

'Imamo vrlo strastvenu vezu i nalazimo se kad god možemo. Kamere su posvuda na poslu, ali mi se zabavljamo izbjegavajući ih za neobične susrete kada nema nikoga. Seks nam je jako uzbudljiv', priznaje. Tvrdi i kako ne može prekinuti aferu, već da joj treba savjet kako da ga natjera da ostavi svoju ženu. 'Znam da me voli, ali jednostavno ne može učiniti taj posljednji korak da bude sa mnom', zaključuje.

Savjetnica za odnose, Laura Collins, poručila joj je: 'Zamolila si me da ti ne kažem da prekineš aferu, ali oprosti, to je moj savjet. Prekini to. Ne samo zato što je tip oženjen i ima djecu, već i zato što ako cijenite svoj posao, mogli biste sebi gomilati probleme u budućnosti. Kažeš da nitko ne sumnja u tebe, ali on ti je šef. Ponaša li se prema vama blagonaklono? Provodi li više vremena s vama nego s drugima? Dovoljna je samo jedna osoba da se požali i moglo bi se sve raspasti'.

'Sigurna sam da su ti vaši susreti na poslu uzbudljivi, ali ako vas netko otkrije u kompromitirajućoj situaciji, jedno ili oboje možete čak biti optuženi za nedolično ponašanje', dodaje, 'Kršenje zakona o radnom mjestu ili odlazak jer stvari postaju preteške znači da ćete se na kraju oprostiti od svog posla kao i od ljubavnog interesa. Romanse između šefa i zaposlenika mogu biti minsko polje i s njima treba postupati vrlo pažljivo'.

Nastavlja: 'Prije svega me brine što on ima djecu, a po vlastitom priznanju ne želi razoriti obitelj. Čak i ako se samo ne slaže sa svojom ženom, često je slučaj da osoba ne prekine brak zato što očajnički želi biti sa svojim ljubavnikom, već zato što je tako jadna kod kuće. Je li ozbiljno nesretan? Jer ako nije, mogli biste dugo čekati. Ostavi ovog tipa i izbjegavaj oženjene muškarce u budućnosti. Shvatili ste da ste spremni za više od obične avanture, pa si dajte priliku pronaći je'.