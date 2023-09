I to je moguće: Sedam znakova da imate alergiju na seks!

Seksualne alergije su uobičajena pojava i ne biste trebali misliti da je to zato što ste "loši u tome". Ponekad problem leži u vašem partneru i to može izazvati reakciju u vašem tijelu. Slijede znakovi na koje trebate pripaziti, piše Times of India.

Problemi s disanjem: Iako povremeno 'Ah' može biti posljedica užitka kojem se prepuštate, to može biti ozbiljan problem ako ste bez daha nakon seksa. Stručnjaci kažu da je važno konzultirati se s liječnikom.

Svrbež: Nije svaki problem svrbeža povezan s vaginalnim infekcijama, može biti da je sperma vašeg partnera uzrokovala alergiju. Vjerojatno se ovaj svrbež javlja tek nakon seksa i nema iscjetka.

Alergijske reakcije: Jedna zanimljiva, ali vrlo česta reakcija je kada se antitijela u našem tijelu ne kombiniraju dobro s proteinima u sjemenu vašeg partnera. To može dovesti do alergijske reakcije kao što je dodatna suhoća ili svrbež u području trbuha.

Nezaštićeni seks: Velike su šanse da simptome primjećujete tek kad se upustite u nezaštićeni seks ili kad sjeme nekako pobjegne iz kondoma. To jednostavno znači da je vaša vagina osjetljiva na spermu. Međutim, postoje različite metode za rješavanje ovog problema. Obratite se svom liječniku kako biste saznali popis tretmana.

Oticanje i reakcije na koži: To može biti posljedica preosjetljivosti sjemene tekućine. Međutim, ovo u početku može izgledati i činiti se kao bilo koja druga alergija, stoga je najbolje jednom otići na pregled.

Crvenilo u ustima: Za one koji uživaju u oralnom seksu, ovo je za vas. Ako ste nakon seksa osjetili crvenilo, oteklinu, mjehuriće ili čak ekstremnu suhoću u ustima, velika je vjerojatnost da vam oralni seks može izazvati alergijsku reakciju. Ovo je još jedan znak alergije na spermu.

Vaginalna 'opeklina': Budući da je vagina izuzetno osjetljiv dio tijela, postoji velika mogućnost da nakon seksa dođe do jakog crvenila i peckanja u vagini. Nemojte to zamijeniti s normalnim seksom jer, iako seks može boljeti, on ni na koji način ne ukazuje na bilo kakvu reakciju koja dovodi do takvih simptoma.

Ponekad alergijska reakcija koja se javlja nakon seksa zapravo nije bila uzrokovana seksom, nego nečim drugim što ste koristili, konzumirali ili nanijeli tijekom dana. Primjerice, kombinacija neke kreme i tjelesnih tekućina tijekom seksa može prkositi imunosnom sustavu.

