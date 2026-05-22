Počela je sezona trešanja: Pronašli smo 6 jednostavnih recepata koji će vas oduševiti
Trešnje su jedna od najomiljenijih proljetnih namirnica, voće koje mnogi povezuju s djetinjstvom, vrtovima, prvim toplim danima i zdjelom punom crvenih plodova na stolu. Ovih su se dana, međutim, našle u središtu medijske pozornosti ponajprije zbog cijene koja na nekim hrvatskim tržnicama doseže i do 20 eura za kilogram.
Nutritivno gledano, trešnje su vrijedna namirnica jer sadrže vodu, vlakna, vitamin C, kalij i antioksidanse, a pritom su lagane i osvježavajuće. Upravo zato, ako ih već platimo kao malo proljetno bogatstvo, vrijedi ih iskoristiti pažljivo, ukusno i bez bacanja.
Brzi kolač s trešnjama: Brzi biskvitni kolač s trešnjama jedan je od najjednostavnijih načina da se od šake ili dvije trešanja napravi desert za cijelu obitelj. Trešnje se očiste od koštica i rasporede po laganom biskvitu od jaja, šećera, brašna, jogurta i malo ulja. Kolač je najbolji kada se posluži mlak, posut šećerom u prahu, uz kavu ili čašu hladnog mlijeka.
Clafoutis s trešnjama: Clafoutis je francuski desert koji izgleda profinjeno, a zapravo se priprema vrlo jednostavno. Trešnje se stave u namašćenu posudu i preliju smjesom nalik onoj za palačinke, od jaja, mlijeka, brašna, šećera i malo vanilije. Nakon pečenja dobije se mekan, mirisan desert koji je odličan način da trešnje budu glavna zvijezda tanjura.
Kompot od trešanja: Kompot je idealan kada trešnje počnu omekšavati i više nisu savršene za grickanje. Dovoljno ih je kratko prokuhati s vodom, malo šećera, limunovim sokom i po želji cimetom ili klinčićem. Može se poslužiti ohlađen kao lagani desert, preljev za griz ili dodatak jogurtu.
Smoothie s trešnjama i bananom: Trešnje se odlično slažu s bananom jer ona daje kremoznost i prirodnu slatkoću. U blender se stave očišćene trešnje, banana, jogurt ili mlijeko te nekoliko kockica leda. Za zasitniju verziju može se dodati žlica zobenih pahuljica ili malo chia sjemenki.
Salata s trešnjama, sirom i orašastim plodovima: Trešnje nisu rezervirane samo za kolače, nego mogu biti odličan dodatak svježim salatama. Lijepo se slažu s rikolom, mladim špinatom, feta sirom ili mozzarellom te orasima, bademima ili pistacijama. Uz malo maslinova ulja i balzamičnog octa dobiva se elegantna, proljetna salata koja može biti predjelo ili lagana večera.
Domaći umak od trešanja: Umak od trešanja izvrstan je dodatak palačinkama, sladoledu, cheesecakeu, grčkom jogurtu ili zobenoj kaši. Trešnje se očiste, kratko kuhaju s malo šećera i limunova soka, a po želji se može dodati i žličica gustina za gušću teksturu. Ako se želi posebniji okus, umaku se može dodati malo vanilije, cimeta ili nekoliko kapi ruma.