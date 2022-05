'Godinama sam s partnerom koji je biseksualan: To mi nije bilo problem dok nisam zatrudnjela'

Partner i ja smo oboje u ranim 30-ima i nekoliko smo godina u vezi, a nedavno sam saznala da sam trudna, s prvim djetetom, napisala je žena anonimno psihoterapeutkinji i Mirror kolumnistici Coleen. Već su, kaže, šest mjeseci bili skupa kad joj je rekao da je biseksualan i da je, dok je studirao, osim sa ženama bio i s muškarcima, ali da od tad nije spavao s dečkom.

Trudnice imaju zaista čudnovate želje, jedu nezdravu hranu, kredu...

- Nikad se do sada nisam baš brinula o njegovoj seksualnosti pa su možda sad u pitanju trudnički hormoni ali odjednom osjećam strašnu nesigurnost i bojim se da će on početi maštati o muškarcima ili se čak viđati s njima - rekla je. Trebalo bi joj, kaže, da je on uvjeri da se to neće dogoditi ali ne zna kako da mu to spomene, a da ne zvuči paranoično, posebno zato što imaju dobar odnos i nikad je nije prevario, ni sa ženom ni s muškarcem...

- Zašto ne biste jednostavno bili iskreni i rekli da ste se sad o tome razmišljali kao buduća mama s odgovornostima, što vas je natjeralo da razmislite o svojoj vezi - savjetovala joj je Coleen.

On je, kaže, s njom jer nju voli pa nije važno je li heteroseksualan ili biseksualan; ako je do sad bio predan i vjeran.

- Prirodno je u trudnoći razmišljati o svojim odnosima i zamišljati budućnost koja se mijenja, no ključno je da nastavite dobro komunicirati - dodala je terapeutkinja.

