Eskort dama upozorila na zastrašujući trend koji mnogo mladih prakticira tijekom seksa: 'Može završiti kobno'

Katija Cortez je još u srednjoj školi prvi put davljena tijekom seksa bez njenog pristanka. Ona je tada imala 16 godina. Cortez je rekla da je to bilo ‘neočekivano’ i da zbog šoka nije znala kako reagirati. U to vrijeme seks joj je bio novost. Nije imala iskustva, niti je imala samopouzdanja da zna kako postaviti granice, piše New York Post.

‘Imajte na umu da je to bilo prije više od deset godina kada pristanak nije bio tema razgovora kao što je to danas. Da me prije toga pitao bih li mu dopustila da me davi, vjerojatno bih rekla ne’, kaže Katija. Stavljanje ruku oko nečijeg grla tijekom seksa možda zvuči ekstremno, ali postalo je sve češće i popularnije.

Istraživanje koje su proveli Pravni fakultet Sveučilišta Melbourne i Sveučilište Queensland pokazalo je da se više od polovice mladih guši tijekom seksa. Problem s ovim rastućim trendom je što je opasan i može imati teške posljedice. ‘Pritisak na vrat nije siguran. Samo mali pritisak može uzrokovati ozbiljnu štetu, a potencijalno i smrt’, rekla je profesorica Heather Douglas.

‘Posebno je zabrinjavajuće to što ovakvo ponašanje može dovesti do ozljede mozga, a što se ljudi češće upuštaju u davljenje, to je vjerojatnije da će do toga i doći. Ljudi često toga neće biti svjesni’, dodaje.

Cortez sada ima 28 godina i dok kao tinejdžerica nije pristajala na čin gušenja, sada je to postao veliki dio njezinog seksualnog života. Naime, ona sada radi kao seksualna radnica, što logično znači da se seksa više od prosječne osobe, a primijetila je da se čini da je gušenje vrlo popularan seksualni čin. ‘Tek kad sam bila starija i seksualno iskusnija, naučila sam da je gušenje uobičajen dio seksa i oblik submisivne i osjetilne igre’, rekla je.

Čak i sada, unatoč mnogim upozorenjima oko pristanka, Cortez još uvijek nailazi na situacije u svom poslu u kojima se čini da muškarci misle da ne trebaju tražiti dopuštenje da se upuste u ovakvu vrstu radnje. ‘Kad sam bila mlađa, puno je muškaraca to počelo raditi, što mislim da je definitivno proizašlo iz toga što su to vidjeli u pornografiji. Gušenje tijekom pornografije je vrlo, vrlo uobičajeno i postaje sve češće’, rekla je.

28-godišnjakinja misli da je pornografija pomogla normalizirati gušenje, ali ljudi moraju zapamtiti da je pornografija samo fantazija. ‘Baš kao i u filmovima, porno zvijezde su obučeni profesionalci koji rade u kontroliranim okruženjima gdje su mnoge stvari unaprijed dogovorene. Čak i porno glumci raspravljaju o tome što treba, a što ne treba raditi prije scene’, rekla je, ‘Seks izvan pornografije ne bi trebao biti drugačiji. Sve je u komunikaciji’.

Cortez je rekla da ljudi moraju shvatiti da gušenje nije za svakoga i da se ne bi trebalo pretpostaviti da bi netko to volio. ‘Treba razumjeti da to može biti zastrašujuće i da se ne smije raditi bez pitanja’, rekla je, ‘Ono može nekim ljudima čak otvoriti traume iz prošlosti. Dakle, ovo svakako treba imati na umu’.

